Club América tomó esta decisión clave para evitar el conflicto con la Selección Mexicana

La jornada del 6 mayo fue muy revuelta para el futbol mexicano. Todo comenzó con la inclusión de Alexis Vega y Jesús Gallardo, ambos seleccionados por Javier Aguirre, al entrenamiento de Toluca para el duelo contra LAFC. Chivas se sumó al pedido por sus seleccionados para la Liguilla del Clausura 2026 y el clima se intensificó aún más.

La Federación Mexicana de Futbol respondió con un comunicado remarcando que todos los jugadores convocados debían presentarse al Centro de Alto Rendimiento (CAR) el pasado miércoles a las 20:00 horas como máximo, de lo contrario, los ausentes se quedarían sin Copa Mundial de la FIFA 2026. Para evitar todo este conflicto, Club América tomó una sensata decisión.

América se desligó de problemas con la Selección Mexicana

A diferencia de otros clubes, diversos reportes compartieron que el América no solicitó nunca el regreso de sus jugadores seleccionados para afrontar la Fase Final de la Liga BBVA MX. De esta manera, Israel Reyes, el único futbolista azulcrema convocado por el ‘Vasco’ Aguirre’, se presentó con anticipación al CAR para comenzar con el proceso de preparación de cara a la Copa del Mundo.

Crédito: Mexsport

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El conjunto de Coapa priorizó mantener una relación de armonía con la Selección Nacional y no entrar en posibles conflictos al solicitar el regreso de su defensor central. De todos modos, los 20 futbolistas que fueron citados al combinado azteca se presentaron al CAR en tiempo y forma, tal y como estaba acordado en un principio. El problema no pasó a mayores y ya todos están enfocados en los próximos amistosos de la Selección Mexicana.

América se prepara para el Clásico Capitalino

Todo está igualado en la serie de Cuartos de Final del Clausura 2026 entre América y Pumas. Empataron 3-3 en el Estadio Banorte y ahora todo se definirá en Ciudad Universitaria este próximo domingo 10 de mayo. André Jardine afrontará este partido crucial sin Sebastián Cáceres ni Cristian Borja, quienes salieron lesionados en el duelo de Ida.

Sin embargo, el conjunto azulcrema podría contar con el regreso de Henry Martín a la titularidad. El experimentado delantero ingresó en la segunda mitad del Clásico Capitalino e incluso marcó un gol. Cada vez está mejor desde lo físico, aunque aún no hay una decisión tomada si iniciará ante Pumas o volverá a sumar minutos ingresando desde el banquillo.