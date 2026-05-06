Guido Pizarro confirma sus 4 jugadores favoritos de Tigres UANL pensando en la final de la Concachampions 2027

Tigres mantiene vivo el deseo de ser campeón internacional. Derrotó a Nashville en El Volcán y se clasificó a la final de la Concacaf Champions Cup. Gran parte de este buen momento que vive el equipo es gracias a Guido Pizarro, entrenador que logró dar una entidad a la plantilla. Con el equipo ya clasificado a la final, se confirmó quiénes son los cuatro jugadores favoritos del técnico argentino.

Resulta que solamente han sido cuatro los futbolistas que sumaron minutos en cada uno de los ocho partidos que disputó el cuadro universitario en Concachampions. Ángel Correa, Diego Lainez, Juan Brunetta y Nahuel Guzmán son los preferidos de Pizarro en el torneo internacional y en quienes confía para levantar el título el sábado 30 de mayo. Será su quinta final en Concacaf donde buscará ser campeón por segunda vez en su historia.

Los cuatro jugadores han sido claves para que Tigres se encuentre en la final del torneo ahora mismo. Tanto Lainez como Brunetta son los líderes de asistencias del equipo con dos cada uno, mientras que Correa es el tercer jugador que más contribuciones directas de gol suma con tres. Por otro lado, Guzmán logró mantener la valla en cero en cuatro de ocho partidos disputados en el torneo.

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Los de la UANL son uno de los claros favoritos a quedarse con la Concachampions y ahora esperan por el ganador de la serie entre Toluca y LAFC. De momento, los estadounidenses se encuentran con ventaja por haber ganado 2-1 el juego de Ida en territorio angelino. Esta noche, ambos equipos disputarán el choque de Vuelta en el Estadio Nemesio Diez y definirán al segundo finalista.

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Tigres se centra en Chivas

Dejando de lado la Concacaf, ahora el cuadro universitario volcará su foco en los Cuartos de Final del Clausura 2026. Tras el 3-1 en la Ida, enfrentarán a Chivas en el Estadio Akron con el objetivo de clasificar a Semifinales de la Liga BBVA MX. Sin embargo, Pizarro sufrió las bajas de Ozziel Herrera, Joaquim Pereira y Fernando Gorriarán, este último tuvo que salir del juego contra Nashville.

De todos modos, el DT confirmó que intentará jugar con lo mejor en Guadalajara: "Como lo hicimos semanas anteriores, ahora a descansar y los jugadores que se puedan llegar a recuperar, tenemos un día más para poder recuperar para el próximo partido y veremos qué es lo mejor disponible para disputar el partido de vuelta a Guadalajara, tenemos un plantel para ir a competir", expresó en conferencia de prensa.

