Club América ficha a su tercer refuerzo para el Apertura 2026: es nieto de una leyenda de Tigres

Club América amarró a su tercer refuerzo para el Apertura 2026, luego de ser el equipo sin fichajes, pese a sus 7 bajas, entre ellas la de Rodrigo Dourado. El futbolista de 20 años es nieto de una leyenda de Tigres, aunque se formó en las inferiores de Rayados de Monterrey.

Luka Nahuel Ayala Batocletti es el nuevo refuerzo de las Águilas, después de la llegada de Óscar Perea y de Edwin Cerrillo, quien recientemente fue presentado oficialmente. El mediocampista fue presumido por su madre en las redes sociales, con una foto donde se le observa firmando su contrato con el conjunto de Coapa.

Luka Nahuel Ayala Batocletti es el nuevo refuerzo de las Águilas.|@n.ayalab10

"Tú mejor que nadie sabe lo que esa firma vale y significa. Después de semanas de tristeza e incertidumbre, te felicito por los momentos difíciles que pasaste y por lo que a la mala tuviste que aprender. El futbol tiene también este lado que pocos viven, pero que existe y que también es parte del sueño que elegiste… Te amo infinitamente, pedazo", publicó la madre del ahora futbolista del América.

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La ascendencia del refuerzo del América

Nahuel es hijo de Lucas Ayala, un jugador que tuvo un largo recorrido por clubes mexicanos. Entre los más destacados están Atlas, Veracruz y Tigres, donde estuvo en un par de etapas. El mediocampista formó parte de la UANL a finales de la década de los 2000. Sin embargo, salió del club en 2010, por lo que no formó parte del equipo campeón en 2011.

Luka Ayala viene de una familia 100% Tigre, pues su abuelo es Osvaldo Batocletti, el argentino que se convirtió en leyenda. Batocletti consiguió 2 títulos con la UANL en las temporadas 1977 y 1981. Fue un baluarte en el equipo al ser líder y capitán.

Osvaldo fue un crack como jugador, pero también hizo mucho por el club después de su retiro. Fue entrenador del primer equipo y lo salvó del descenso, pero su gran momento llegó en 2018 cuando dirigió a Tigres Femenil y les dio el primer título.