Rodrigo Dourado se suma a la lista: todas las bajas del América para el Apertura 2026

La llegada de Guillermo Almada movió las aguas dentro de la plantilla del América, ya que para este Apertura 2026 tiene una larga lista de bajas, como la de Rodrigo Dourado, quien ya fue presentado oficialmente en su nuevo equipo. El medallista olímpico jugará en un equipo de la frontera que sacó la casta por México en la Leagues Cup 2026.

Dourado es oficialmente jugador del FC Juárez, luego de permanecer solo un semestre en el Club América, al que llegó gracias a André Jardine, quien con su salida también marcó la del mediocampista, que ficha con un club que suma 2 victorias en la Leagues Cup 2026 y que apunta a meterse a los cuartos de final.

Dourado es oficialmente jugador del FC Juárez, luego de permanecer solo un semestre en el Club América.|@rodrigototas

"¡Bienvenido a la frontera, Dourado! Juntos seremos más Bravos. Medallista olímpico, fuerte, determinante. Él es Rodrigo Dourado", escribió el cuadro fronterizo en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Todas las bajas del Club América en el Apertura 2026

Para esteApertura 2026 , Club América tiene bajas considerables. La principal es la de André Jardine, quien de mutuo acuerdo se fue del club con 3 títulos de la Liga BBVA MX en su espalda. Asimismo, la de Jonathan Dos Santos, quien era uno de los capitanes del equipo.

André Jardine: Se fue del club previo al arranque del Apertura 2026 . Ahora dirige a un equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Jonathan Dos Santos. El menor de los Dos Santos le puso punto final a su carrera con las Águilas, con las que conquistó el tricampeonato. Néstor Araujo: El futbolista tenía varios torneos sin disputar ningún minuto. Pese a ello, nunca se marchó del club, hasta este Apertura 2026. Ralph Orquin: El lateral se marchó del club tras no renovar. Su deseo es jugar en Europa. Thiago Espinoza: El futbolista pertenece al conjunto de Coapa, pero fue cedido al Peñarol. Aarón Mejía: El lateral derecho regresó a Xolos tras culminar su préstamo. Rodrigo Dourado: El brasileño ya es jugador del Juárez FC. Llega en calidad de préstamo.

Cabe mencionar que otro jugador que apunta a salir es Vinícius Lima, quien no fue registrado por el primer equipo, aunque aún pertenece al club.