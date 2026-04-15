Tras el fracaso en Concachampions, estos jugadores del Club América terminarían su contrato

El Club América firmó una nueva actuación decepcionante en la temporada. El equipo de André Jardine necesitaba ganar ante Nashville SC en el Estadio Banorte para conseguir su boleto a las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, el conjunto de la MLS se impuso por la mínima y dejó a los azulcremas con las manos vacías. La eliminación en Cuartos de Final podría haber dejado a varios jugadores con fecha de expiración en Coapa.

La Concachampions era uno de los objetivos más sólidos que tenía el América para esta temporada. No obstante, el equipo no dio la talla y volvió a poner en duda la continuidad de su entrenador, como así también el futuro de ciertos jugadores. Resulta que tres futbolistas de la plantilla finalizan contrato en junio y es muy probable que salgan del Nido una vez finalice la presente campaña.

Los tres jugadores del América que finalizan contrato en junio

Ralph Orquin

Ralph Orquin, jugador del América|Crédito: @ClubAmerica / X

El lateral izquierdo nacido en Texas y que está cumpliendo sus 23 años hoy, no es tenido en cuenta por Jardine y no suma minutos en el Clausura 2026 ni tampoco en la Concachampions. Esto se debe a que el jugador tomó la decisión de irse como agente libre del Nido de Coapa con el objetivo de tener su primera experiencia en el futbol europeo. Ya es un hecho que no renovará contrato con las Águilas.

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Cristián Borja

Luis Quinones (L)f Pachuca fights of the ball with Cristian Borja (R) of America during the 7th round match between America and Pachuca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Ciudad de los Deportes Stadium, on August 30, 2025 in Mexico City, Mexico.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Todo indica que el colombiano será la segunda baja del América para el Apertura 2026. Diversos reportes indican que la directiva no hará válida la opción de extender su contrato por un año más debido a distintos factores como su bajo rendimiento deportivo, su edad (33 años) y que ocupa una plaza de No Formado en México. Es muy probable que deje el Nido de Coapa en junio.

Jonathan dos Santos

Jonathan dos Santos, jugador del América|Crédito: Club América

El experimentado mediocampista mexicano solamente renueva su contrato por seis meses en el América. Ahora mismo, su vínculo llegará al final en junio y su continuidad está ligada a lo que suceda con Jardine. Dos Santos ha manifestado su deseo de continuar jugando para las Águilas pese a sus 36 años de edad, pero la decisión final la tendrá la directiva. Los resultados recientes no ayudan y podría dejar el equipo cuando finalice la temporada.

Lo que se le viene al América tras la eliminación en Concachampions

Las Águilas deberán afrontar las últimas tres jornadas de la Fase Regular del Clausura 2026. Los rivales a vencer serán Toluca, León y Atlas, con el objetivo de sellar su clasificación a la Liguilla. América deberá apostar todo a la Liga BBVA MX, ya que no tendrá más compromisos internacionales hasta el próximo semestre con la llegada de la Leagues Cup.

