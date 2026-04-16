Gabriel Milito no lo quiso en Chivas, se fue en busca de minutos y hoy fracasa en su nuevo equipo

Gabriel Milito tiene uno de los planteles más completos de la Liga BBVA MX. Cuenta con nombres de calidad en todas las líneas y con puro futbolista mexicano consiguió el liderato del Clausura 2026. Sin embargo, no todos los jugadores tuvieron la misma suerte y ese es el caso de Fidel Barajas, delantero que no fue tomado en cuenta por el entrenador argentino y salió del club en el mercado de verano del año pasado.

El extremo de 20 años fue cedido a Atlético San Luis para disputar el Apertura 2025, ya que Milito no lo iba a tener en cuenta de cara al futuro. Sin minutos en Chivas, la intención de Barajas era consolidarse en el equipo potosino para sumar experiencia en la Liga BBVA MX, pero no salió como esperaba. Hoy prácticamente no forma parte de la rotación habitual y su presencia se limita a la banca de suplentes.

Fidel Barajas cuando aún jugaba en Chivas |Crédito: @fideljuniorbarajas / IG

El duro momento de Fidel Barajas en San Luis

Desde que comenzó el Clausura 2026, el joven extremo suma solo seis partidos jugados con San Luis. Acumula apenas 138 minutos jugados y solamente fue titular en uno de los encuentros, precisamente contra Chivas. Barajas llegó al cuadro potosino con la intención de hacerse un lugar en el once inicial y tener los minutos que Guadalajara no le brindaba. Sin embargo, su cesión empieza a perder el sentido desde lo deportivo.

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Cabe destacar que Barajas nunca pudo afianzarse en el primer equipo de Chivas. El futbolista llegó en el año 2024 como una apuesta joven, pero su participación fue limitada y nunca pudo ganarse la confianza de los entrenadores rojiblancos. Suma solo siete partidos en el Guadalajara y nunca inició como titular, situación que derivó en cesiones con el objetivo de sumar minutos fuera del Rebaño.

Barajas jugando para Atlético San Luis|Crédito: @fideljuniorbarajas / IG

Una inversión que no creció para Chivas

La directiva rojiblanca había invertido 4 millones de euros en el fichaje de Barajas dos años atrás. Sin embargo, difícilmente Chivas pueda recuperar este dinero. El valor de mercado del juvenil descendió hasta 1,8 millones de euros según la plataforma especializada Transfermarkt, y en junio deberá regresar a Guadalajara una vez finalice su cesión con San Luis.

Con contrato vigente, el club deberá definir el futuro del canterano de San José Earthquakes, ya que difícilmente sea tomado en cuenta por Milito de cara al Apertura 2026. No obstante, con sus 20 años, aún tiene margen de crecimiento y su techo futbolístico no está definido.

