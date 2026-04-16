Valor de mercado vs. cláusula de rescisión: Marcel Ruiz podría dejarle una fortuna a Toluca

Contra todo pronóstico, Marcel Ruiz regresó y jugó un buen partido en la victoria de Toluca frente a LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup 2026. Tras más de un mes de inactividad, el futbolista que ya despertó el interés de diferentes clubes del exterior todavía sueña con jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026. De ser así, podría dejarle una fortuna a los Diablos Rojos.

Mientras que un futbolista que en Argentina era baratísimo hoy vale más de 100 millones en Toluca, el valor de mercado del centrocampista también ha subido. Según Transfermarkt, Marcel Ruiz tiene un valor de mercado de 10 millones de euros (más de 200 millones de pesos mexicanos). Sin embargo, los escarlatas le pusieron una cláusula de rescisión aún más alta.

|Instagram: Marcel Ruiz

Toluca le renovó contrato a Marcel Ruiz con una curiosa cláusula de rescisión

En diciembre de 2023, cuando se acercaba la Navidad, Toluca firmó la renovación de contrato del mediocampista, incrementando su salario y, con eso, poniendo también una cláusula de rescisión con dos puntos clave. En su nuevo vínculo, como contó el propio jugador, la opción de salida al extranjero es más barata que a cualquier otro equipo de México.

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Si bien el centrocampista de 25 años no reveló cuál es el número que dice su contrato sobre una posible salida, distintos reportes aseguran que su cláusula de rescisión para otros equipos de la Liga BBVA MX sería de 20 millones de dólares (casi € 17,000,000). Es decir, casi un 70% más alta que su valor de mercado.

Toluca podría ganar una verdadera fortuna por Marcel Ruiz

De cualquier manera, Marcel le dejaría una fortuna a Toluca. Pues el mediocentro llegó en julio de 2022 desde los Xolos de Tijuana por 3.7 millones de euros (75 millones de pesos mexicanos a día de hoy). Es decir que, si lo vendiera por su valor de mercado, estaría ganando 13.7 Md€. En tanto, si se fuera a otro equipo de México, los Diablos Rojos ganarían 23.7 Md€.

Los números de Marcel Ruiz en Toluca

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Marcel Ruiz son los siguientes: