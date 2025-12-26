Club América lo quiere fuera para el Clausura 2026, pero él está haciendo de todo para poder quedarse

El Club América podría tener 5 bajas por jugadores que no terminaron de funcionar en lo que va de este 2025, por lo que podrían salir para el Clausura 2026. En ese contexto, uno de los futbolistas que menos convenció en este último tiempo es Igor Lichnovsky, el defensor central chileno de 31 años. Todo indica que para André Jardine es prescindible.

Cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que Igor Lichnovsky deje el América y se marche a otro equipo de la Liga BBVA MX . En ese sentido, hay dos clubes que podrían ficharlo, pero distintos reportes indican que él está haciendo todo lo posible para conservar su lugar en las Águilas de Coapa. Claro, no depende de él solo, sino de un conjunto de cosas.

Igor Lichnovsky podría salir del América|@igorlichnovsky

En primer lugar, el defensa chileno tiene que convencer a André Jardine de que es una pieza importante y que merece quedarse. Pero también debe hacérselo notar a la directiva, puesto que el América intentará deshacerse cuanto antes de aquellos futbolistas que ocupan cupo de No Formados en México (NFM), ya que están excedidos.

La decisión de Igor Lichnovsky pensando en ganarse un lugar en Club América

En las últimas horas se pudo ver a Igor Lichnovsky entrenando casi en soledad en Coapa, mientras muchos de sus compañeros se encontraban de vacaciones. Claro, quiere estar de la mejor forma para convencer al entrenador en la previa al inicio del Clausura 2026. En caso de no ser así, querrá llegar de la mejor manera al equipo que lo desee fichar.

Igor Lichnovsky en América|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Los números de Igor Lichnovsky en el Club América

Según lo que informó el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas de jugadores, los números de Igor Lichnovsky en el Club América son los siguientes: