OFICIAL: Club América confirmó a su primer refuerzo para el Clausura 2026 y viene de Estados Unidos

Club América hizo oficial la contratación de Xcaret Pineda, primer refuerzo del club para el Clausura 2026 y así cobrar revancha de la final perdida ante Tigres . La futbolista de 21 años viene de Estados Unidos y disputará su primer torneo en la Liga BBVA MX Femenil.

El conjunto de Coapa ha tenido pocos movimientos en el mercado invernal, pues apenas sumó su primer fichaje. El equipo dirigido por Ángel Villacampa es de los mejores de la liga femenil; sin embargo, se les ha negado el título, pues de 6 finales han perdido 5 y solo ganado una ante Pachuca:



3 contra Tigres

1 contra Rayadas

1 contra Pachuca

Xcaret es el nuevo refuerzo del Club América Femenil.|@xcaret.pineda

Xcaret llega a las Águilas a reforzar el mediocampo, luego de las salidas de Nicky Hernández, Annie Karich y Jordan Brewster, las 3 bajas hasta el momento del club.

¿Quién es Xcaret Pineda, refuerzo del América?

Pineda es una futbolista de 21 años, que por primera vez incursionará en el futbol profesional, luego de destacar con la Universidad de Oklahoma State, donde marcó 5 goles y dio 2 asistencias, de acuerdo con información del portal Espartanas MX.

La mediocampista tiene grandes cualidades, pues además de pisar el área constantemente, también genera juego y da asistencias. Cabe mencionar que Xcaret viene de una familia 100% futbolera, pues sus hermanos fueron jugadores profesionales en el Chicago Fire de la MLS.

Xcaret es el primer refuerzo de la era de Luis Fuentes como directivo del club, luego de que fuera anunciado en dicho puesto en septiembre de este 2025. La exuniversitaria ya se encuentra haciendo pretemporada con el primer equipo, a fin de que pueda debutar en el Clausura 2026.