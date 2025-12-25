América recibió una propuesta para vender a Víctor Dávila y esta fue su respuesta

El Club América sabe que deberá desprenderse de jugadores extranjeros en el próximo mercado de fichajes si sueña con contratar futbolistas foráneos de calidad. En este sentido, André Jardine ya tendría en mente quienes serían los afectados, como es el caso de Igor Lichnovsky . Sin embargo, Víctor Dávila es otro de los prescindibles dentro de Coapa y, recientemente, un equipo de la Liga BBVA MX habría ofertado por él.

Necaxa buscaría a Víctor Dávila para su equipo para el Clausura 2026

De acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de pases, el América se puso en contacto con Necaxa para contratar a Agustín Palavecino y fue en ese momento donde la directiva americanista habría deslizado la posibilidad de incluir al delantero chileno en la negociación. Según el corresponsal, desde Aguascalientes habrían dado el visto bueno hacia la contratación de Dávila.

Víctor Dávila sería buscado por Necaxa|Crédito: @victordavila07 / IG

Sin embargo, las negociaciones están estancadas en estos momentos, pues desde los Rayos habrían solicitado un pago más alto por Palavecino, sumado a la llegada de Dávila. Por esta razón, el América debió retroceder, ya que creyó que ponía en riesgo su capital. De todos modos, en Coapa saben que el canterano de Huachipato interesa en Necaxa, por lo que podría ser una opción para liberar un cupo de NFM (No Formado en México).

TE PUEDE INTERESAR:



Víctor Dávila ya no es una pieza importante para Jardine

El delantero de 28 años dejó de ser un jugador imprescindible dentro del América. Durante el Apertura 2025, disputó un total de 13 partidos teniendo en cuenta la fase regular y la Liguilla, pero apenas estuvo 303 minutos en cancha. Además, solamente pudo convertir un gol y no brindó asistencias a sus compañeros. Lo cierto es que Dávila no tendrá muchos minutos en el Clausura 2026 y, si busca regresar a su mejor nivel, deberá tener en consideración una salida de Coapa.

América y su gran problema en el libro de pases

Las Águilas cuentan con un problema importante a la hora de fichar, pues no cuenta con plazas de jugador extranjero disponibles. Es por esta razón que negociaciones como el posible arribo de Palavecino no logran prosperar, ya que en primer lugar deberá liberar cupos y luego avanzar en las pláticas formales. Dávila es uno de los jugadores que sería sacrificado, como sucede también con Lichnovsky.