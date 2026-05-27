Se les salió la lagrimita: todos los de Club América recuerdan este momento épico del bicampeonato

Club América finalizó el primer semestre del año sin sumar títulos y continúa aumentando la sequía. Su última consagración sucedió en septiembre de 2024, cuando consiguió ganar la Campeones Cup contra Columbus Crew de la MLS. Acostumbrado a sumar trofeos cada año, los aficionados del combinado azulcrema comenzaron a rememorar algunos de los momentos más históricos de la institución.

Uno de ellos fue el momento exacto en el que América se consagró bicampeón de la Liga BBVA MX al derrotar a Cruz Azul en la Final del Clausura 2024. Gracias al 2-1 en el marcador global, las Águilas alcanzaron su título número 15 en la historia y festejaron ante su afición en el Estadio Azteca. Ahora, sus aficionados recuerdan emotivamente el momento en el que el árbitro anunció el pitazo final.

Henry Martin lifts the Clausura 2024 champion and Champion of Champions trophies during the final second leg match between America and Cruz Azul as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA MX at Azteca Stadium on May 26, 2024 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Los aficionados del América recuerdan el bicampeonato

El 26 de mayo se cumplieron dos años desde aquel bicampeonato de Liga BBVA MX obtenido por el conjunto azulcrema. En redes sociales, la afición recordó la obtención del título y lo catalogaron como “hermoso”.

“Un recuerdo muy hermoso”, fue lo que expresó uno de los aficionados en la red social de X, mientras que otros destacaron la paternidad del América sobre Cruz Azul en finales: “Hijos eternos los chemos”, “Los chemos pueden presumirle a cualquier equipo de la liga menos al Avestruz. Se sabe que son HIJAZAZAZOS”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

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Otros aficionados de la Liga BBVA MX le recordaron el título a Pumas, equipo que no logró doblegar a La Máquina en la Final del Clausura 2026. “Así de fácil era Pumas”, “No es tan difícil, Pumas”, comentaron algunos fanáticos del futbol mexicano. La afición azulcrema espera por volver a disputar una final de futbol mexicano y esperan que sea contra los celestes: “Apúntenle bien, la próxima final es América vs Cruz Azul”.

Un 26 de Mayo del 2024 el America conseguía el Bicampeonato ante el Cruz Azul de Anselmi pic.twitter.com/ak3lOgMVwE — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 26, 2026

¿Cómo fue el bicampeonato del América?

El primer capítulo de la final se jugó el jueves 24 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro terminó con un empate 1-1. Uriel Antuna adelantó a los celestes por la vía del penal, mientras que Julián Quiñones empató el marcador para el América minutos después.

El partido decisivo se disputó el domingo 26 de mayo en el Estadio Azteca. El único gol del encuentro llegó al minuto 78 a través de un penal convertido por Henry Martín, el cual se sancionó tras una falta de Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes. Este tanto sentenció el 1-0 definitivo.

