Los aficionados de Cruz Azul no perdonan a Adalberto Carrasquilla y le recuerdan algo que hizo

Cruz Azul le ganó 2-1 a Pumas con Rodolfo Rotondi como héroe y se coronó en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Sin embargo hubo malas noticias para varios jugadores, como José Paradela y Adalberto Carrasquilla, quienes debieron abandonar el campo de juego con lesiones. De todos modos, los aficionados de La Máquina Celeste se mostraron molestos con el panameño.

Tras el encuentro disputado en CU —donde Gonzalo Piovi dijo que es más casa de Cruz Azul que de Pumas—, trascendieron nuevas imágenes donde se ven al centrocampista muy golpeado emocionalmente, casi sabiendo que se trata de una lesión de gravedad que le impedirá jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con su país, Panamá. Una baja realmente muy dura.

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El enojo de los fanáticos de Cruz Azul con Adalberto Carrasquilla

Al margen de que el panameño se retiró del campo de juego con claras muestras de dolor y augurando una lesión de gravedad, los fanáticos de Cruz Azul en redes sociales no le perdonaron que haya lesionado a José Paradela en esta final y que le haya dado un planchazo a Kevin Mier en el Apertura 2025, provocando una fractura en la pierna del portero colombiano.

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Primero Mier hace unos meses y ahora Paradela…



Así la entrada de Carrasquilla sobre el jugador de Cruz Azul. El argentino tuvo que salir por lesión pic.twitter.com/L4SSVgnbYw — Adal Franco ☀️ (@AdalFrancoESPN) May 25, 2026

Adalberto Carrasquilla preocupa a Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Si es correcto lo que se ve en las imágenes y lo que el propio mediocentro anticipó, todo indica que Adalberto Carrasquilla se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Panamá. Esto es debido a que luego de que Amaury García se tirara al suelo a disputar el balón, “Coco” voló por los aires, acusando infracción. Y con eso debió retirarse de la Gran Final.

Tras esta situación, se pudo ver a “Coco” Carrasquilla llorando de dolor en el campo de juego hasta que lo retiraron y debió salir de cambio en la Gran Final. En el banquillo también se lo vio entre lágrimas diciendo: “me rompí” y haciendo el gesto de una rotura en su rodilla. De ser así, se perderá el Mundial con la selección panameña. Una baja durísima para los de Concacaf.

Señores, Carrasquilla acaba de decir que se rompió. 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/fPzDmvYMs0 — Elías González 🇵🇦 (@eliasdgonzalezm) May 25, 2026