Nació en México, representó a la Selección Nacional y hoy es campeón de Europa con el Aston Villa

Aston Villa derrotó 3-0 al Friburgo y se coronó campeón de la UEFA Europa League 2026, su primer título luego de 30 años de sequía. Pero lo que hay que rescatar es que en la plantilla hay una pieza clave que nació en México y en algún momento le tocó trabajar y representar a la Selección Nacional, que junto con Javier Aguirre le dieron un permiso especial a uno de sus jugadores para ausentarse del CAR.

Elisa Ceñal es la mexicana que formó parte del campeonato del conjunto de Inglaterra, pues cumple con una labor esencial al ser la nutrióloga de la plantilla, función que desempeña desde el año 2024, cuando llegó a la Premier League tras destacar con Pachuca y la Selección Mexicana, que derrotó a Ghana en el partido de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Elisa Ceñal es nutrióloga del Aston Villa que salió campeón de la Europa League.|@elisacenal

La trayectoria de Elisa Ceñal, la mujer detrás del campeonato del Aston Villa

Ceñal nació en la Ciudad de México en 1991 y desde muy pequeña supo que iba a estudiar una carrera relacionada con ciencias de la salud. En primera instancia, quiso ser médica, pero durante el camino descubrió que la nutrición era su verdadera vocación.

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Después de graduarse en 2013 por la Universidad Anáhuac, realizó una maestría en la Universidad de Cádiz. De acuerdo con un artículo de El Sol de México, la experta cursa un doctorado en deporte y nutrición deportiva.

En su currículum está la institución de los Tuzos, donde trabajó durante 5 años tanto con el equipo varonil como con el femenil, antes de emigrar al Aston Villa. Debido a su profesionalismo, entrega y amor a su profesión, tuvo la oportunidad de colaborar con la Selección Mexicana.

Ahora, le toca a Elisa disfrutar el momento, ya que fue pieza clave para que el Aston Villa levantara un título después de no hacerlo durante 3 décadas.