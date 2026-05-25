Rechazó a Estados Unidos por México, pero Javier Aguirre lo ignora pese a su gran nivel

En vísperas de la lista de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un joven talento con pasado en la Liga BBVA MX, transferido al futbol de los Estados Unidos, eligió representar a México pero todo parece que sería en vano a pesar de su gran nivel. Hoy tiene un presente brillante en el extranjero, pero parece que no integrará el plantel de la Selección Mexicana.

Mientras hay un jugador de la selección que se quedó sin equipo, el gran protagonista de esta historia es Jorge Ruvalcaba. El talentoso extremo izquierdo se convirtió en una de las máximas figuras del New York Red Bulls. Su gran nivel comanda una etapa destacada que ya llama la atención de todos, menos de quienes toman las decisiones en el combinado tricolor.

Jorge Ruvalcaba |Crédito: Mexsport

La decisión de Jorge Ruvalcaba de jugar por México

El desequilibrante atacante nació en California y tenía el derecho de representar a la selección de los Estados Unidos. Los visores del conjunto norteamericano buscaron convencerlo en repetidas ocasiones debido a sus grandes cualidades. Sin embargo, el futbolista optó por el combinado azteca y defendió la camiseta nacional desde las categorías juveniles.

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Ruvalcaba brilló con los Pumas de la UNAM y cerró su ciclo en Ciudad Universitaria a principios de 2026. Su transferencia al New York Red Bulls de la MLS se concretó por una cifra cercana a los 6.5 millones de dólares. El extremo de 24 años firmó un contrato largo con la etiqueta de Jugador Franquicia. Ahora brilla en ese equipo.

¡Doblete de Ruvalcaba 🇲🇽!



El mexicano recorta con un gesto técnico y anota el segundo para @NewYorkRedBulls. pic.twitter.com/cSKitKWbZ4 — MLS Español (@MLSes) May 24, 2026

El gran nivel en la MLS y el olvido de Javier Aguirre

El atacante mexicano se adaptó de forma inmediata. Su nivel en el actual torneo de la MLS roza la perfección absoluta. En su partido más reciente, Ruvalcaba fue la gran figura del plantel, anotando un doblete clave para darle el triunfo a su club. Además, ya llegó a 7 tantos en lo que va del 2026 y es uno de los mexicanos con más goles en el mundo.

La enorme regularidad del delantero ocurre lejos de la mirada del cuerpo técnico nacional comandado por el Vasco. El estratega ignora las destacadas actuaciones del futbolista en el extranjero y todo parece indicar que ya no hay lugar para Ruvalcaba en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México, incluso a pesar de ponerlo por delante de EE.UU.