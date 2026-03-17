Club América no deja de perder figuras: otra lesión les quita a una estrella por el resto del Clausura 2026

Así como el Club América logró la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, el equipo también tiene una baja muy fuerte pero no por venta, sino por lesión. Pues una de las estrellas de la institución estará ausente por, seguramente, lo que resta del presente campeonato. Una pérdida muy grande para la institución en pleno crecimiento.

Mientras que en el equipo varonil André Jardine logra algo impensado en medio de las críticas por cómo juega Club América, en la rama femenil de las Águilas se produjo la baja de Montse Saldívar, una de las mejores jugadoras del conjunto de Coapa. El propio entrenador, Ángel Villacampa, confirmó la baja de esta futbolista.

Chivas vs América femenil, Jornada 10, Clausura 2026|Crédito: Chivas femenil / X

El entrenador de Club América confirmó la baja de Montse Saldívar

Resulta que en conferencia de prensa, luego de la victoria 2-0 ante Toluca en la Jornada 12 del torneo de la Liga MX Femenil, Villacampa confirmó que Saldívar estaba lesionada. “Hemos perdido a Montse y para bastante tiempo, iremos a ver cuál es el pronóstico”, contó.

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Además, el entrenador de América Femenil también se quejó del calendario: “Me parece una barbaridad cuatro partidos en nueve días, podríamos haber buscado otra ventana”. Claro, es que había un partido aplazado (el Clásico Nacional contra Chivas de Guadalajara) que queda recuperado en esta seguidilla de encuentros que está teniendo la institución azulcrema.

during the Semi-Finals second leg match between America and Guadalajara as part of the Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil at Ciudad de los Deportes Stadium on May 04, 2025 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

“Me gustaría que de aquí en adelante ojalá valoren todo eso por la integridad de la futbolista, porque ya digo que hemos perdido a Montse para bastante tiempo y el que se ve perjudicado es América”, sentenció Villacampa.

Las lesiones preocupan a América Femenil con la seguidilla de partidos

Tras los encuentros consecutivos a los que se está enfrentando América Femenil, hubo distintas jugadoras que presentaron molestias físicas. Las lesiones y las preocupaciones llegaron para Nancy Antonio, Jana Gutiérrez, Irene Guerrero y la propia Montse Saldívar. Estas dos últimas quedaron fuera de la convocatoria a raíz de estos problemas físicos.

Una baja sensible para América en el Clausura 2026

Montse Saldívar fue la mejor jugadora Sub-20 del mundo en 2025 y es una pieza clave para América Femenil. Sin embargo, la mediapunta o extrema de 19 años habría sufrido un desgarro de grado alto que le impediría jugar prácticamente en todo lo que resta del Clausura 2026.

