André Jardine logra algo impensado en medio de las críticas por cómo juega Club América

André Jardine recibió lluvias de críticas a lo largo de todo el Clausura 2026 debido al irregular funcionamiento del América. Si bien es cierto que su equipo viene de derrotar por 2-0 a Mazatlán en la Jornada 11 del Clausura 2026, se ubican en la séptima posición de la tabla general a solo 3 puntos de Rayados de Monterrey, equipo que está fuera del top 8. Pese a ello, el entrenador brasileño alcanzó una marca histórica con las Águilas.

Tras el juego ante los Cañoneros, Jardine alcanzó la cifra de 150 partidos oficiales dirigidos con el América. Esto lo posicionó entre los entrenadores con mayor cantidad de presencias dentro del club azulcrema, siendo el líder José Antonio Roca con 283 encuentros dirigidos.

Desde que arribó a la institución, Jardine arrastra un saldo de 78 triunfos, 41 empates y 31 derrotas. Su equipo consiguió anotar 259 goles y recibió 142, teniendo una efectividad del 61 por ciento en la actualidad.

André Jardine alcanzó los 150 partidos con el América|Instagram: André Jardine

A pesar de que sus números en este Clausura 2026 no son los mejores, América consiguió su tercer triunfo consecutivo entre todas las competiciones. Viene de vencer a Querétaro por 2-1 en la Liga BBVA MX y a Philadelphia Union por 1-0 en la Concacaf Champions Cup. A estos resultados hay que sumar la reciente victoria ante Mazatlán, también por liga.

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Otro dato que destaca en las Águilas de Jardine es que el equipo acumula 225 minutos sin encajar gol. La última vez fue ante los Gallos Blancos en el Clausura 2026 y consiguió colgar el cero contra Philadelphia Union y Mazatlán. Pese a los resultados irregulares, América sigue demostrando que es un equipo fuerte y que puede pelear torneos sin importar su momento.

Jardine saca pecho tras alcanzar los 150 juegos con el América

Luego de sumar su segunda victoria al hilo en la Liga BBVA MX, el entrenador brasileño se refirió a la importante marca que alcanzó con la institución azulcrema.

“Yo me callo estos números en el vestidor, estoy feliz, recuerdo que, cuando estaba con la decisión de salir de San Luis, venir para acá, el tiempo medio que los entrenadores tenían en América, era de un año, sabía a donde estaba, donde estoy parado. Las dificultades de tener un sexto torneo en el club, para mí es una hazaña, un entrenador de Brasil con sueños, tengo poco menos de cuatro años, parece mucho, pero es poco tiempo”, expresó.

