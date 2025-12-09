Club América ya no quiere más errores y este jugador tendría una última oportunidad

El Club América acabó su 2025 sin títulos por primera vez en muchos años y ya no quiere más errores. Mientras André Jardine ya dio el visto bueno para fichar a un mediocentro , mucho se habla también de la posibilidad de dejar ir a un jugador que tendría su última oportunidad en el Clausura 2026. Su precio ha decrecido y sus números no convencen demasiado.

Mientras que América invertiría cerca de 170 millones de pesos en su defensa , también dejaría ir a futbolistas que no considera importantes de cara a la próxima temporada de la Liga BBVA MX. En ese caso, Cristian Borja sería el futbolista que dejaría Coapa luego del 30 de junio de 2026, cuando acabe su contrato con las Águilas.

Cristian Borja podría dejar el América|Jose Hernandez/Jose Hernandez

Según el periodista Ivan Davila, el lateral izquierdo colombiano no sería imprescindible para Jardine, por lo que podría abandonar Coapa y liberar un cupo de extranjero para los azulcremas. De todos modos, el defensa tendrá 6 meses para revertir su situación y, así, renovar su contrato con la institución mexicana.

Los detalles del contrato de Cristian Borja con Club América: ¿se va o se queda?

El vínculo firmado en julio de 2024 dice que Cristian Borja tiene contrato con el América hasta el 30 de junio de 2026, según Transfermarkt. Sin embargo, uno de los puntos a tener en cuenta es que el club tiene la posibilidad de extender el vínculo por un año más unilateralmente. Es decir, la renovación automática depende de la directiva azulcrema y el entrenador.

Cristian Borja en Club América.|Adrian Macias/Adrian Macias

Los números de Cristian Borja con el Club América

De acuerdo a los datos brindados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, Cristian Borja tiene los siguientes números en el Club América:

Partidos jugados: 64

Encuentros disputados como titular: 50

Goles convertidos: 3

Asistencias aportadas: 3

Tarjetas recibidas: 6 amarillas y ninguna roja

Títulos conseguidos: 2 (Apertura 2024 y Copa de Campeones 2023/24).

El precio de Cristian Borja bajó en el América

El jugador con pasado en Toluca ha tenido una baja en su valor de mercado en los últimos años. Cuando llegó desde Portugal valía 2.5 millones de euros y hoy cuesta € 1.8M.

