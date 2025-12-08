¡Vale más de 200 millones! Este es el jugador más caro que jugará la final entre Tigres y Toluca

Con días y horarios confirmados para la final del Torneo Apertura 2025 , Deportivo Toluca y Tigres de la UANL se preparan para saber quién será el campeón de la Liga BBVA MX. En ese marco, hay un jugador que tiene un precio de más de 200 millones de pesos y es el más caro de la Gran Final del torneo mexicano.

Resulta que Alexis Vega –quien ha sido cuestionado por un histórico de Toluca– tiene un valor de mercado de 10 millones de euros (lo que equivale a más de 210 millones de pesos), según lo que indica Transfermarkt, sitio especializado en estos apartados. En ese sentido, es el más caro contando el plantel de los Diablos Rojos y de los universitarios.

Alexis Vega es el jugador más caro de la final Tigres - Toluca pero está en duda

A pesar de ser el más caro de los dos finalistas, Alexis Vega recién se está recuperando de una lesión en los isquiotibiales y por eso no llega con tanto ritmo futbolístico para la Gran Final del Apertura 2025 y algunos se atreven a ponerlo en duda. De hecho, no ha jugado ninguno de los partidos que tuvo el Toluca en la Liguilla hasta ahora.

Sin embargo, Vega es un verdadero crack. En este Apertura 2025 ha jugado 13 partidos, en los cuales marcó 4 goles y asistió en 9 oportunidades. Claro, el extremo de 28 años demuestra el por qué de su elevado precio.

Ángel Correa, el jugador más caro de Tigres que se acerca a Alexis Vega

Mientras la figura del Toluca vale €10 M, el argentino Ángel Correa es el futbolista más caro de Tigres y posee un valor de mercado de 9 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 191 millones de pesos mexicanos.

¿Cuándo se jugará la Gran Final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca?

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol ya han dado a conocer los días y horarios de la Gran Final entre Toluca y Tigres. El partido de ida será en el Estadio Universitario el jueves 11 de diciembre a las 20:00 horas, mientras que la vuelta será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas (CDMX).

