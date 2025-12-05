¡Gastaría 170 millones! Club América ya apuntó a dos defensas con contrato vigente

Tras quedar fuera en los cuartos de final del Apertura 2025 frente a Rayados de Monterrey , el Club América se puso en marcha para reconstruir la zona defensiva del equipo. La directiva azulcrema, consciente de que este fue uno de los puntos más frágiles del último torneo, posó su atención en dos futbolistas de la Liga BBVA MX para reforzarse.

El periodista Diego Sandoval reveló que las Águilas tendrían intenciones de incorporar a Víctor Guzmán , defensa central de Monterrey, y a Brian García, lateral derecho del Pachuca, para el Clausura 2026. Sin embargo, esto no será fácil, dado que ambos tienen un precio elevado de mercado.

Ambos jugadores cuentan con contrato vigente (Guzmán hasta 2028 y García hasta 2026) y en términos económicos, representaría una inversión importante para América. El central está valuado en €5,500,000, mientras que el lateral ronda los 3 millones, según Transfermarkt.

Por este motivo, y teniendo en cuenta que ni Rayados ni Pachuca los dejarán ir fácilmente, la operación total podría acercarse a los 170 millones de pesos. La contratación de Guzmán podría ser la más complicada, debido a su costo y la duración de su contrato.

Un central sólido y un lateral consistente, los perfiles que busca el América

La apuesta por Guzmán y García no es casual. En el caso del futbolistas de Rayados, participó en 12 de los 17 partidos del equipo durante la Fase Regular del Apertura 2025 (53% como titular), marcó un gol y no recibió tarjetas, algo que resulta sorprendente por su posición.

Por su parte, García fue una pieza más que confiable para los Tuzos. El lateral disputó 15 encuentros en la Fase Regular, siendo titular en el 65% de los compromisos. Su rendimiento se caracterizó por la regularidad y, al igual que Guzmán, tampoco fue amonestado.