André Jardine ya le dio el visto bueno a este refuerzo que está en su mejor momento: lo quiere para América

El Club América parecía estar de vacaciones por como Cruz Azul podría ‘robarle’ un refuerzo . No obstante, ahora comenzó a circular con fuerza la posibilidad de que las Águilas incorporen a un futbolista que atraviesa su mejor momento y por el cual el equipo de Coapa haría un esfuerzo para intentar ficharlo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Mientras en defensa el América estaría dispuesto a gastar hasta 170 millones de pesos , en la zona media llegaría casi a 100 millones si logra concretar la compra de un jugador que es finalista del Torneo Apertura 2025 y por el cual André Jardine ya habría dado el visto bueno, según diversos reportes. Se trata de un campeón que ha jugado toda su carrera en México.

Jesús ‘Canelo’ Angulo es el jugador que ‘aprobó’ André Jardine para el Club América

Canelo Angulo en Toluca|Jose Hernandez/Jose Hernandez

De acuerdo a los reportes de Marca MX, Jesús Canelo Angulo es el futbolista por el que André Jardine ya dio el visto bueno para el próximo semestre. El entrenador brasileño quiere que el América lo tome como una de las posibilidades para reforzar el mediocampo de las Águilas de cara al Clausura 2026.

De todos modos, por el momento se trata de una intención del América y el visto bueno del director técnico. Todavía no hubo una oferta de los de Coapa hacia Deportivo Toluca para intentar fichar a ‘Canelo’ Angulo para la próxima temporada. De hecho, se dice que el ofrecimiento llegaría recién cuando los Diablos Rojos terminen de jugar la Gran Final ante Tigres.

Los números de Canelo Angulo desde su llegada al Toluca

De acuerdo a los números de BeSoccer, las estadísticas de Jesús Angulo con el Toluca FC son las siguientes:

Partidos jugados: 108

Encuentros disputados como titular: 76

Goles marcados: 24

Asistencias aportadas: 16

Tarjetas recibidas: 5 amarillas y ninguna roja

Títulos conseguidos: 1 (Clausura 2025)

¿Cuánto cuesta Canelo Angulo, el refuerzo que quiere el América?

Según los datos de Transfermarkt, el valor de mercado de Angulo ronda los 4.5 millones de euros, lo que equivale a más de 94 millones de pesos. Todo indica que el mediapunta de 28 años nacido en Culiacán Rosales podría llegar sin problemas al América, si se lo proponen. André Jardine ya dio el visto bueno.

