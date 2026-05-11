Jugador despedido por André Jardine en Club América se marcha silbado del estadio

Así como hay rumores de los 3 futbolistas que tendrían su salida casi segura del Club América tras la eliminación contra Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, mucho se habla de un jugador que fue despedido por André Jardine y que se marchó silbado del estadio en su último partido. Muchos no están de acuerdo.

Mientras Jardine habló sobre su futuro en las Águilas, hace casi un año el entrenador brasileño y la directiva americanista habían dejado ir a Diego Valdés, quien hoy día está en Vélez Sarsfield de Argentina pero tampoco la pasa bien. Pues el equipo del chileno quedó eliminado con Gimnasia de La Plata en octavos de final de la Liga Argentina. Sus aficionados los silbaron.

Diego Valdes conserva su foto de perfil de Instagram con la playera del América, pese a que ya es jugador de Vélez|@diego_valdes_10

El duro momento que vivió Diego Valdés tras salir de Club América

Tras marcharse sin coste, gratis, del América en julio de 2025, ahora Valdés sufrió un duro momento en la Argentina. Su equipo, Vélez, fue eliminado por Gimnasia (0-1) y el público local lanzó una fuerte reprobación contra la plantilla y el cuerpo técnico del Fortín. Hubo insultos, silbidos y gestos de enojo desde los cuatro sectores del Estadio José Amalfitani.

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De todos modos, el mediapunta de 32 años disputó apenas 20 minutos en la eliminación de Vélez, algo que llama la atención puesto que había marcado un gol y dos asistencias en los últimos tres partidos jugados con su equipo. Sin embargo, Guillermo Barros Schelotto no lo consideró como titular para esta institución.

🫢 En campañas peores, el plantel de #Vélez no se fue tan silbado como hoy.



🏟️ Hubo insultos y reprobación desde los cuatro sectores del Amalfitani.



🤔 ¿Responsables? ¿Culpables?

⏳ Ahora habrá que esperar autocrítica de todas las partes y ver con qué recursos afrontará el club… pic.twitter.com/AiVHf0Zuey — El Fortín de Vélez (@ElFortindeVelez) May 11, 2026

La salida de Diego Valdés del Club América

Durante tres años y medio, Diego Valdés brilló como jugador de las Águilas de Coapa. En los últimos tiempos desde el cuerpo técnico y la directiva americanista creían que el ciclo del chileno en la institución ya estaba cumplido y en julio de 2025 se marchó a Argentina.

Los números de Diego Valdés en Club América y en Vélez Sarsfield

De acuerdo a las estadísticas brindadas por BeSoccer, los números de Diego Valdés en Club América y Vélez Sarsfield han sido los siguientes:

Partidos jugados: América 141 - 25 Vélez

América 141 - 25 Vélez Duelos como titular: América 106 - 10 Vélez

América 106 - 10 Vélez Goles convertidos: América 38 - 2 Vélez

América 38 - 2 Vélez Asistencias aportadas: América 30 - 5 Vélez

América 30 - 5 Vélez Títulos: América 5 - 2 Vélez.