Jugador despedido por André Jardine en Club América se marcha silbado del estadio
América fue eliminado en el Clausura 2026 y este futbolista también sufrió
Así como hay rumores de los 3 futbolistas que tendrían su salida casi segura del Club América tras la eliminación contra Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026, mucho se habla de un jugador que fue despedido por André Jardine y que se marchó silbado del estadio en su último partido. Muchos no están de acuerdo.
Mientras Jardine habló sobre su futuro en las Águilas, hace casi un año el entrenador brasileño y la directiva americanista habían dejado ir a Diego Valdés, quien hoy día está en Vélez Sarsfield de Argentina pero tampoco la pasa bien. Pues el equipo del chileno quedó eliminado con Gimnasia de La Plata en octavos de final de la Liga Argentina. Sus aficionados los silbaron.
El duro momento que vivió Diego Valdés tras salir de Club América
Tras marcharse sin coste, gratis, del América en julio de 2025, ahora Valdés sufrió un duro momento en la Argentina. Su equipo, Vélez, fue eliminado por Gimnasia (0-1) y el público local lanzó una fuerte reprobación contra la plantilla y el cuerpo técnico del Fortín. Hubo insultos, silbidos y gestos de enojo desde los cuatro sectores del Estadio José Amalfitani.
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De todos modos, el mediapunta de 32 años disputó apenas 20 minutos en la eliminación de Vélez, algo que llama la atención puesto que había marcado un gol y dos asistencias en los últimos tres partidos jugados con su equipo. Sin embargo, Guillermo Barros Schelotto no lo consideró como titular para esta institución.
🫢 En campañas peores, el plantel de #Vélez no se fue tan silbado como hoy.— El Fortín de Vélez (@ElFortindeVelez) May 11, 2026
🏟️ Hubo insultos y reprobación desde los cuatro sectores del Amalfitani.
🤔 ¿Responsables? ¿Culpables?
⏳ Ahora habrá que esperar autocrítica de todas las partes y ver con qué recursos afrontará el club… pic.twitter.com/AiVHf0Zuey
La salida de Diego Valdés del Club América
Durante tres años y medio, Diego Valdés brilló como jugador de las Águilas de Coapa. En los últimos tiempos desde el cuerpo técnico y la directiva americanista creían que el ciclo del chileno en la institución ya estaba cumplido y en julio de 2025 se marchó a Argentina.
Los números de Diego Valdés en Club América y en Vélez Sarsfield
De acuerdo a las estadísticas brindadas por BeSoccer, los números de Diego Valdés en Club América y Vélez Sarsfield han sido los siguientes:
- Partidos jugados: América 141 - 25 Vélez
- Duelos como titular: América 106 - 10 Vélez
- Goles convertidos: América 38 - 2 Vélez
- Asistencias aportadas: América 30 - 5 Vélez
- Títulos: América 5 - 2 Vélez.
Asistencia de Diego Valdes en Argentina pic.twitter.com/s9W8gNeJJ2— Chilean Premier League (@AbranCancha8) May 5, 2026