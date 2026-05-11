Los 3 futbolistas que ya no jugarían en Club América tras eliminación ante Pumas UNAM

Mientras que muchos se preguntan qué pasará con el futuro de André Jardine, quien reveló detalles de esto tras la eliminación del Club América ante Pumas UNAM, lo cierto es que hay —por lo menos— 3 jugadores de las Águilas que abandonarían la institución para el próximo torneo. Pensando en el Apertura 2026, habría varios cambios en la plantilla americanista.

Así como muchos hablaron sobre la épica frase de Christian Martinoli al término del partido entre América y Pumas, lo concreto es que distintos reportes ya hablan de un éxodo masivo de varios futbolistas de la escuadra azulcrema. Hay dos que tendrían ofertas de Europa y un tercero que ya estaría 100% descartado. Además, hay otros 4 posibles sacrificados.

during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

De acuerdo a distintos reportes de periodistas partidarios, no se consideran a Israel Reyes y Sebastián Cáceres para el Apertura 2026 porque se cree que el interés europeo es concreto y que habría ofertas que ocasionen su salida. El restante que ya estaría descartado para el próximo torneo es Néstor Araujo, quien volvió a jugar 30 minutos luego de un año sin hacerlo.

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Las otras posibles salidas de Club América para el Apertura 2026

Tras la eliminación con Pumas, hay otros jugadores que no tienen su futuro asegurado ni mucho menos. Por ejemplo, Jonathan Dos Santos sigue sin renovar contrato y el abrazo con André Jardine hizo pensar que se trataba de una despedida. En tanto, se cree que Kevin Álvarez ya está con un pie y medio fuera.

Por último, Christian Borja y la “Pantera”, José Raúl Zúñiga, son los 2 posibles sacrificados No Formados en México (NFM). Se sabe que hay un máximo de futbolistas extranjeros y en cada mercado de pases se suelen sacrificar a futbolistas del exterior para fichar a otros jugadores.

Resumen de las posibles salidas de Club América tras la eliminación con Pumas

Israel Reyes: Muchos rumores ya lo vinculan con la Roma de Italia de cara a la próxima temporada.

Muchos rumores ya lo vinculan con la Roma de Italia de cara a la próxima temporada. Sebastián Cáceres: Desde el año pasado buscan al uruguayo desde Europa y volvería a suceder.

Desde el año pasado buscan al uruguayo desde Europa y volvería a suceder. Néstor Araujo: André Jardine lo usó en un solo partido en 2025 y únicamente ante Pumas este torneo porque le faltaban defensas centrales.

Brian Rodriguez and Andre Soares Jardine head coach of America during the Quarterfinals second leg match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias