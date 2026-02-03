ÚLTIMA HORA: llega delantero al Club América para salvarlos, proveniente de la MLS

Club América acaba de integrar a sus filas a Diego Rocío, un delantero de 18 años que llega al club en calidad de préstamo, proveniente del Real Salt Lake de la MLS. El futbolista nació en Estados Unidos, donde ha hecho todo su proceso formativo, por lo que esta será la primera ocasión en la que jugará en México, donde estuvo 5 años Álvaro Fidalgo, quien ahora se marcha al Real Betis de España.

De acuerdo con Footy Access, Rocío está a punto de portar la playera azulcrema, ya que prácticamente es un hecho, solo falta que el club lo haga oficial, pues hasta el propio jugador compartió la noticia en sus redes sociales. El delantero se unirá a la Sub-21, categoría en la que fue registrado Javairo Dilrosun antes de irse del equipo y que apenas se despidió.

Diego Rocío se unirá a la Sub-21 del club de Coapa, proveniente del Real Salt Lake de la MLS.|@diego.rocioo

“El acuerdo consiste en préstamo de un año con opción de compra. Comenzará con la [Sub] 21 y luego se integrará con el primer equipo en las próximas semanas”, se lee en la publicación del portal deportivo.

TE PUEDE INTERESAR:



La trayectoria del nuevo delantero del América

El futbolista de 18 años llega al conjunto de Coapa a continuar su proceso de formación, en espera de que pueda adaptarse lo más pronto posible y, en el mejor de los casos, ser considerado por André Jardine, ante la salida de Allan Saint-Maximin y muy posible la de 2 delanteros más.

Diego inició su proceso formativo en la Academia de Philadelphia Unión, donde se dio a conocer y que lo llevó a firmar con el Real Salt Lake, que ahora lo deja ir a préstamo.

El mexicoamericano podría tener la oportunidad de subir al primer equipo en caso de que llame la atención en la categoría menor, pues el club se quedaría sin “killers del área”, ya que diversas fuentes aseguran que Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila son pretendidos por clubes de México y Chile, respectivamente.