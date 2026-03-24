Club América perderá a otros 2 jugadores y André Jardine no deja de recibir malas noticias

Lejos de lo que fue el equipo tricampeón de la Liga BBVA MX, el Club América no está pasando por un buen momento y André Jardine tendrá un calendario complejo que podría causar su salida. Y las malas noticias continúan pues ahora perderá a otros 2 jugadores y no se trata de lesiones, sino de la pausa de Fecha FIFA y las citaciones internacionales.

Mientras que un jugador del América sería titular en la Selección Nacional de México por las lesiones, hay otros 2 jugadores de las Águilas que se marcharán de Coapa debido a la pausa por la Fecha FIFA. Pues Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez fueron convocados a Uruguay por el entrenador Marcelo Bielsa.

La Fecha FIFA suele ser un arma de doble filo para los equipos grandes, y en el Nido de Coapa la situación es esa, pues el Club América busca remontar su posición (8º) en el Clausura 2026. André Jardine ha recibido confirmación de que su columna vertebral se verá debilitada por el llamado de una de las selecciones del continente.

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El “Efecto Bielsa” golpea a André Jardine y al Club América

Marcelo Bielsa, el estratega argentino de la Selección de Uruguay, ha hecho oficial su lista de convocados para la gira europea de “La Celeste” y el conjunto azulcrema perderá a Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, dos piezas fundamentales en el esquema de Jardine. La salida de estos elementos se suma a la lista de ausencias que el técnico brasileño deberá gestionar.

Brian Rodríguez asegura que el equipo se relaja mucho en el campo de juego|Crédito: Club América / X

Uruguay: Con ADN de Liga BBVA MX

El seleccionador charrúa no solo puso la mira en el Nido de Coapa, pues la convocatoria de Bielsa para los duelos de preparación luce un marcado acento mexicano gracias a la convocatoria de estos jugadores:

Santiago Mele (Monterrey)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Sebastián Cáceres (América)

Brian Rodríguez (América)

Así, Bielsa tendrá buenos partidos para lo que se viene en esta gira. Pues los dos encuentros serán: