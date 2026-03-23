Álvaro Fidalgo fue humillado por su propio equipo: esto pasó en el Real Betis

Mientras que el Club América sufriría si pierde la Concachampions, la actualidad de Álvaro Fidalgo también ha tomado un giro inesperado y, para muchos, preocupante. Tras salir de las Águilas como ídolo absoluto, su llegada al Real Betis prometía mucho pero en las últimas semanas eso ha cambiado. De hecho, se dice que fue humillado por su propio equipo.

Lejos de tener la consolidación definitiva de su talento en la élite, los destellos de calidad de Fidalgo se han transformado en un presente sin minutos de juego en el conjunto bético. El “Maguito” parece haber sido borrado del equipo titular. Mientras tanto, en América el calendario no ayuda a André Jardine.

La situación de Fidalgo ha escalado a un nivel de incertidumbre, pues el mediocampista que se había adaptado rápidamente en sus primeras semanas, ha visto cómo su protagonismo se está desplomando. La “humillación” deportiva se refleja en la estadística fría: Fidalgo ha sido suplente en 3 de los últimos 4 partidos y en 2 de ellos ni siquiera sumó minutos.

Álvaro Fidalgo, suplente en La Liga y en Europa League con el Betis

La falta de confianza por parte del cuerpo técnico de Manuel Pellegrini se hizo evidente en los compromisos más recientes. En la visita al Athletic de Bilbao en San Mamés, un escenario de máxima exigencia, Fidalgo se quedó los 90 minutos en la banca. Esto se suma a lo ocurrido en la UEFA Europa League frente al Panathinaikos, donde tampoco sumó un solo segundo de juego.

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|@RealBetis

Hasta el momento, sus números con el conjunto bético son discretos para la expectativa que generó su fichaje:

Partidos jugados: 8

Goles: 1

Asistencias: 0

Tarjetas: 0

Fidalgo y una alarma en la Selección Mexicana: El debut ante Portugal

Lo más alarmante para el entorno del futbolista es que este bache llega en el momento de su esperada convocatoria con la Selección Nacional de México. Fidalgo llegará a la concentración para enfrentar a Portugal este próximo 28 de marzo de 2026 sin ritmo de competencia.

Llegar a un debut internacional tras ser borrado en su club podría influir directamente en su desempeño bajo las órdenes de Javier Aguirre. El asturiano nacionalizado mexicano tiene contrato con el Betis hasta el verano de 2030, y se espera que recupere minutos, pero parece que el "Maguito" no será titular indiscutido como se esperaba tras su salida de Coapa.

