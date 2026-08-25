Club América perdería a su fichaje estrella del Apertura 2026 a manos de Europa

El Club América es uno de los equipos mexicanos que en mejor forma se encuentra ahora mismo. Líder del Apertura 2026 y aún con vida en la Leagues Cup, gran parte del mérito se le atribuye a Guillermo Almada. El entrenador le dio un lavado de cara al equipo y jornada tras jornada mejora su funcionamiento. Sin embargo, el técnico charrúa insiste en que su plantilla aún necesita refuerzos.

Para Almada es una prioridad reforzar el mediocampo, sector que se vio afectado por las salidas de Rodrigo Dourado, Jonathan dos Santos, entre otros. En este contexto, su máximo deseo es contar con Luis Chávez en este Apertura 2026, quien disputó la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. No obstante, el mediocampista podría seguir jugando en Europa a raíz de una decisión reciente de su club.

Dinamo Moscú quiere mantener a Luis Chávez

Según información compartida por el periodista César Luis Merlo, especializado en mercado de fichajes, la directiva del Dinamo Moscú le hizo conocer al seleccionado mexicano que tienen la intención de renovar su contrato. Cabe recordar que Chávez tiene vínculo con la institución rusa hasta junio de 2027, por lo que buscan iniciar las gestiones para tener al exPachuca por más tiempo.

La misma fuente señala que la propuesta que le acercarán a Chávez consta de un vínculo por dos temporadas. Dinamo Moscú tiene el objetivo de asegurar la permanencia del futbolista mexicano, quien supo ser una pieza importante del equipo antes de su lesión ligamentaria. Esta noticia cae como un balde de agua fría para el América, que todavía tiene expectativas de concretar su fichaje este verano.

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América mantiene su interés por Luis Chávez

A pesar de la intención del club ruso de renovar su contrato, el América mantiene su interés por Chávez. El mediocampista aparece como una alternativa para reforzar el mediocampo, pero la información disponible indica que la directiva azulcrema no ha iniciado pláticas para ejercer su regreso a la Liga BBVA MX. Además, Dinamo Moscú no tiene intenciones de dejar ir a uno de sus mejores futbolistas.

El único movimiento existente tiene como protagonista a Guillermo Almada, quien habría tenido una conversación telefónica con Chávez para mostrar el interés que tiene de sumarlo a la plantilla azulcrema. Sin embargo, esta llamada no derivó en una oferta ni tampoco en el inicio de charlas oficiales entre las Águilas y el seleccionado mexicano.