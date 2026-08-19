Los 4 equipos mexicanos que siguen vivos en Leagues Cup y el camino que tienen hacia el título

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa definitiva y la Liga BBVA MX todavía tiene cuatro representantes con posibilidades de levantar el trofeo: América, Toluca, Monterrey y León.

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Después de superar la primera fase, los cuatro clubes mexicanos se enfrentarán a representantes de la MLS en unos Cuartos de Final que se disputarán íntegramente en Estados Unidos los días 25 y 26 de agosto.

Además del campeonato, existe otro incentivo importante: los tres mejores equipos de la competencia obtendrán un lugar en la Concacaf Champions Cup 2027.

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Así se jugarán los Cuartos de Final

Monterrey será uno de los primeros equipos mexicanos en entrar en acción. Rayados enfrentará al Chicago Fire el martes 25 de agosto en el SeatGeek Stadium.

Ese mismo día, León buscará su boleto a las Semifinales frente al Real Salt Lake en el Dick's Sporting Goods Park.

Los otros dos representantes mexicanos jugarán un día después. América enfrentará al Columbus Crew el miércoles 26 de agosto en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, mientras Toluca se medirá con Austin FC en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

De esta manera, todos los enfrentamientos de Cuartos tendrán nuvamente el ingrediente que caracteriza al torneo: Liga BBVA MX contra MLS.

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El camino de los mexicanos hacia la Final

El formato entra ahora en eliminación directa. Los cuatro ganadores avanzarán a las Semifinales y quedarán solamente a un partido de disputar el título.

La distribución de los cruces, además, mantiene abierta la posibilidad de que varios clubes mexicanos sobrevivan simultáneamente hasta las últimas instancias.

Para América y Toluca habrá un desafío adicional. Aunque terminaron la prmera ronda entre los mejores representantes de la Liga BBVA MX, ninguno podrá disputar esta eliminatoria en territorio mexicano.

Monterrey y León también tendrán que buscar su clasificación lejos de casa, en una ronda en la que los cuatro representantes mexicanos estarán obligados a jugar en Estados Unidos.

Después de una primera fase marcada por los largos desplazamientos para los clubes de la Liga BBVA MX, el torneo entra en su etapa decisiva y ya no existe margen de error.