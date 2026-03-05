Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 9 del Torneo Clausura 2026

La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 culminó, salvo el partido entre las Chivas del Guadalajara y el Club León por lo que llegamos oficialmente a la mitad de la fase regular del certamen. La Máquina Celeste se mantiene como líder tras un nuevo triunfo, ahora contra Santos Laguna en Torreón, seguido del Deportivo Toluca, club que le quitó el invicto a los Pumas de la UNAM. El podio lo completan las Chivas del Guadalajara, equipo que hiló dos derrotas, pero su buen arranque les permite estar en tercer puesto.

Con 22 unidades y una sola derrota, el equipo comandado por Nicolás Larcamón prácticamente estará en la liguilla y peleará por bordar una nueva estrella en su escudo. Además de este, el actual bicampeón del futbol mexicano está muy cerca de conseguir su boleto a la fase de eliminación directa y su triunfo en Ciudad Universitaria ante los Pumas los dejó como el único club que no ha perdido en el presente semestre.

Tabla general Torneo Clausura 2026 trass nueve jornadas

Cruz Azul - 22 puntos

Toluca - 21 puntos

Chivas del Guadalajara - 18 puntos (un partido menos)

Pachuca - 17 puntos

Pumas UNAM - 16 puntos

Atlas - 16 puntos

Rayados de Monterrey - 13 puntos

Tigres UANL - 13 puntos

Club América - 11 puntos

Puebla - 11 puntos

Atlético de San Luis - 10 puntos

Bravos de Juárez- 10 puntos

Club León - 10 puntos (un partido menos)

Xolos de Tijuana- 9 puntos

Necaxa - 9 puntos

Mazatlán - 7 puntos

Querétaro - 6 puntos

Santos Laguna - 2 puntos

Será el próximo miércoles 18 de marzo cuando el Rebaño Sagrado reciba en la cancha del Estadio Guadalajara a la Fiera comandada por Nacho Ambriz en partido correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026. Un hipotético triunfo del equipo tapatío significaría que rebasarían las 20 unidades a media fase regular.