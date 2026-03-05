Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la jornada 9 del Torneo Clausura 2026
La Máquina Celeste de Cruz Azul dormirá como líder una semana más después de su triunfo número siete, seguido de Toluca y las Chivas del Guadalajara.
La jornada 9 del Torneo Clausura 2026 culminó, salvo el partido entre las Chivas del Guadalajara y el Club León por lo que llegamos oficialmente a la mitad de la fase regular del certamen. La Máquina Celeste se mantiene como líder tras un nuevo triunfo, ahora contra Santos Laguna en Torreón, seguido del Deportivo Toluca, club que le quitó el invicto a los Pumas de la UNAM. El podio lo completan las Chivas del Guadalajara, equipo que hiló dos derrotas, pero su buen arranque les permite estar en tercer puesto.
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: DT que está cerca de dirigir la Copa Mundial de la FIFA 2026 está ATRAPADO en Medio Oriente
Con 22 unidades y una sola derrota, el equipo comandado por Nicolás Larcamón prácticamente estará en la liguilla y peleará por bordar una nueva estrella en su escudo. Además de este, el actual bicampeón del futbol mexicano está muy cerca de conseguir su boleto a la fase de eliminación directa y su triunfo en Ciudad Universitaria ante los Pumas los dejó como el único club que no ha perdido en el presente semestre.
Tabla general Torneo Clausura 2026 trass nueve jornadas
- Cruz Azul - 22 puntos
- Toluca - 21 puntos
- Chivas del Guadalajara - 18 puntos (un partido menos)
- Pachuca - 17 puntos
- Pumas UNAM - 16 puntos
- Atlas - 16 puntos
- Rayados de Monterrey - 13 puntos
- Tigres UANL - 13 puntos
- Club América - 11 puntos
- Puebla - 11 puntos
- Atlético de San Luis - 10 puntos
- Bravos de Juárez- 10 puntos
- Club León - 10 puntos (un partido menos)
- Xolos de Tijuana- 9 puntos
- Necaxa - 9 puntos
- Mazatlán - 7 puntos
- Querétaro - 6 puntos
- Santos Laguna - 2 puntos
Será el próximo miércoles 18 de marzo cuando el Rebaño Sagrado reciba en la cancha del Estadio Guadalajara a la Fiera comandada por Nacho Ambriz en partido correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2026. Un hipotético triunfo del equipo tapatío significaría que rebasarían las 20 unidades a media fase regular.