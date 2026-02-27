Club América ya sabe quién sería su refuerzo estelar para el Apertura 2026 y es impactante

Mientras en las últimas horas se conoció el dinero Cabecita Rodríguez le hizo perder al Club América, la institución ya dio vuelta la página y quiere volver a triunfar en base a tener una buena plantilla. En ese contexto, el equipo dirigido por André Jardine tendría un nuevo refuerzo estelar de cara al Apertura 2026 y el equipo del que llegaría es impactante.

Así como Jardine le dará minutos a un jugador que dijo que América era el mejor equipo de México, el entrenador también quiere reforzar su plantilla para volver a la senda del triunfo y superar una baja que tendría en los próximos meses. Resulta que todos los focos apuntan a Luis Chávez como el posible refuerzo de las Águilas para el próximo semestre.

Luis Chávez debe ser convocado por Javier Aguirre, según la IA|Crédito: Getty Images

Luis Chávez se fue de México a Europa por un dineral: hoy lo quiere América

El volante central defensivo de 30 años supo jugar en los Xolos de Tijuana y en Pachuca. Precisamente Los Tuzos vendieron a Chávez por una cifra cercana a los 6.5 millones de euros, con destino al Dinamo Moscú de Rusia. Jugando en Europa, el mediocentro goza de una buena actualidad y es la debilidad de la directiva americanista, según distintos reportes.

De acuerdo a Transfermarkt, el valor de mercado actual de Luis Chávez es de 7 millones de euros, siendo que su precio récord había sido de € 9,000,000. América haría un esfuerzo desde lo económico para mejorar su plantilla con este futbolista mexicano.

La llegada de Luis Chávez para el Apertura 2026 responde a una salida

Si desde el Nido de Coapa tienen como objetivo a Chávez pensando en el Apertura 2026 es nada menos que por la posible salida de Jonathan Dos Santos. Este futbolista de 35 años promedia varios partidos como titular y otros tantos como suplente. La idea de América parece ser contratar al mexicano de 30 años para suplir la salida de Dos Santos.

Cabe recordar que Chávez se rompió los ligamentos cruzados en el partido entre la Selección Nacional de México y su par de Arabia Saudita en la Copa Oro 2025. Cuando se recupere, podría regresar a su país natal y dejar Europa.

