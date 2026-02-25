Cabecita Rodríguez es tendencia en el continente y este es el dinero que le hizo perder al Club América

Jonathan “Cabecita” Rodríguez es tendencia en el continente americano tras rescindir su contrato con el Portland Timbers, club al que llegó en marzo de 2024, luego de un gran paso por el América, conjunto con el que conquistó un campeonato y formó parte del plantel que ganó el bicampeonato del Clausura 2024 al marcharse a media temporada.

No obstante, el uruguayo le hizo perder un dineral al conjunto de Coapa luego de pedir su salida tras sumar pocos minutos, luego de que André Jardine tomó el mando. De acuerdo con un artículo de Infobae, las Águilas desembolsaron 6 millones de dólares para regresarlo a la Liga BBVA MX, tras un breve paso con el Al Nassr, equipo en que actualmente juega Cristiano Ronaldo, a quien quieren en la MLS.

Jonathan Rodríguez le hizo perder a las Águilas 2 millones de dólares cuando se marchó a la MLS.|@jona_rodriguez21

“Cabecita” pidió su salida del América tras una propuesta del Portland, por lo que le dieron la facilidad de marcharse por 4 millones de dólares, por lo que el conjunto mexicano perdió 2 millones de dólares de la inversión que hizo por el extremo.

Los posibles destinos de Cabecita Rodríguez tras renunciar a la MLS

El exjugador de Cruz Azul es pretendido por Monterrey, el cual está ávido de un delantero que le haga competencia a Djuka, quien llegó para este Clausura 2026 tras la salida de Germán Berterame al Inter Miami y la lesión de Anthony Martial.

El conjunto regio tiene hasta el 6 de marzo para registrar al uruguayo en caso de que se llegue a un acuerdo, pues el futbolista es agente libre tras rescindir contrato con el equipo de la MLS. No obstante, para ello Rayados debe liberar una plaza de extranjero y rumores apuntan a que el sacrificado sería el arquero Santiago Mele, quien buscaría su salida tras perder la titularidad.

Otro de los equipos que se apuntan en la órbita de Jonathan es el Peñarol de Uruguay, pues según el periodista Hernán Braga, el deseo del ex de Santos Laguna es regresar al club que lo debutó profesionalmente.