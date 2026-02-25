André Jardine cambiará de posición a este jugador para ver si así lograr recuperar el Clausura 2026

Así como se habla de que el Club América incorporaría un delantero para competir con Henry Martin en este Clausura 2026, también trascendieron rumores de que André Jardine buscará cambiar de posición a un jugador que lleva un buen tiempo en las Águilas de Coapa y aún no ha podido demostrar la jerarquía que tiene y el nivel que se esperaba de él.

Mientras que un futbolista dijo que Club América era el mejor equipo de México y ahora André Jardine le dará minutos, también pondría en otro sitio del el campo de juego nada menos que a José Raúl Zúñiga de cara a los próximos partidos de este Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Todo esto porque no ha aportado la cuota goleadora que se esperaba de él ante su llegada.

Zúñiga podría salir del América y jugar en Colombia|Crédito: @ClubAmerica / X

La nueva posición que le pondría André Jardine a José Raúl Zúñiga en Club América

En el último partido de las Águilas ante Club Puebla (4-0 para los de Coapa), Zúñiga tuvo un buen rendimiento y mucho de eso se debe a que participó en el ataque del conjunto americanista pero como extremo izquierdo en lugar de centrodelantero, la posición en la que había jugado durante prácticamente toda su carrera. ¿Jardine le encontró un mejor lugar?

Resulta que, con apenas 10 minutos de juego ante Puebla, La Pantera Zúñiga pudo convertir un gol y muchos se lo atribuyen a que ingresó para jugar desde el sector izquierdo y no desde el centro del ataque. Especialistas en análisis de rendimiento aseguraron que allí juega mucho mejor y que hay un antecedente que avala al entrenador brasileño.

El antecedente que avala a André Jardine con la nueva posición de La Pantera Zúñiga

Resulta que el periodista americanista, Iñaki América, mostró evidencia de cuando el Profe Osorio ponía a Zúñiga en el sector izquierdo de la ofensiva de los Xolos de Tijuana y rendía muy bien, incluso ante rivales poderosos como las Chivas de Guadalajara.

Parece que Jardine aprovechó la goleada ante La Franja para darle minutos a La Pantera en ese sector del campo y éste demostró que puede ser una buena alternativa jugando allí. A sus 31 años, podría recuperar protagonismo en América.