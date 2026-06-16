Club América recibirá a James Rodríguez pero por una razón que pocos imaginan

Mientras un ex Chivas arribó al América, ahora se dio a conocer que James Rodríguez llegará al Club América en plena competencia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin dudas una noticia que no deja de sorprender en las filas azulcremas.

De todos modos, la razón es una que pocos imaginan. Tras la salida de James Rodríguez de la Liga BBVA MX, tras un paso sin títulos por el Club León, el colombiano se entrenará en las instalaciones del Nido de Coapa, territorio del Club América.

James Rodríguez jugará seis meses en Minnesota United|Crédito: EFE

¿De qué se trata el regreso de James Rodríguez al territorio mexicano con el Club América?

A pesar de que a muchos americanistas les gustaría contar con James en sus filas, la realidad es que el ex Real Madrid se entrenará en las instalaciones del América únicamente como preparación para el partido entre Colombia y Uzbekistán para el Mundial, duelo que se disputa este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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La Selección Mexicana saldrá a Guadalajara para encarar a Corea del Sur, pero Colombia, James, Luis Díaz y el resto de sus estrellas afinarán detalles en las instalaciones del Club América. En la logística de los de Néstor Lorenzo, previo al choque ante Uzbekistán, los entrenamientos comenzarán este martes 16 de junio en Coapa.

Los reportes indican que cerca de las 17:00, Colombia se entrenará bajo las órdenes de Lorenzo en las instalaciones de “El Nido Águila”, en avenida del Imán, en el Pedregal.

El calendario de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Miércoles, 17 de junio de 2026 – Fecha 1 – Uzbekistán vs. Colombia – Estadio Azteca (Ciudad de México) – 20:00 horas — Grupo K

Martes, 23 de junio de 2026 – Fecha 2 – Colombia vs. RD Congo – Estadio de Guadalajara – 20:00 horas — Grupo K

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Colombia vs. Portugal – Estadio de Miami – 16:30 horas — Grupo K

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

A través de la señal de TV abierta, el sitio web y la App de Azteca Deportes, se transmitirán gratis los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

