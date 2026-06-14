Cuánto cuestan las monedas conmemorativas del Mundial 2026 y cómo comprarlas

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está en curso y en simultáneo, el Banco de México (Banxico) sorprendió a los residentes del país con el lanzamiento de unas monedas conmemorativas, las cuales están inspiradas en las sedes mundialistas que integran el actual campeonato internacional.

En esta oportunidad la afición tendrá el privilegio de coleccionar un total de 12 monedas que no solamente se suman al color de la competencia, sino también, se convierten en un valioso recuerdo sobre el tercer certamen que se organiza en el territorio nacional.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Se debe agregar que su precio nominal es de 25 pesos, el valor es mucho más alto considerando que están elaboradas con oro. Por tal situación, algunos especialistas consideran que el monto puede variar debido a la cifra que tiene la onza troy y que puede influir durante el momento de su compra en una ventanilla.

Un detalle para mencionar es que nueve de ellas tienen una dedicatoria especial para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Las tres restantes, por su lado, visibilizan las maravillas del país y también el patrimonio histórico, cultural y natural de la nación.

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¿Cómo se pueden comprar las monedas conmemorativas estando en México?

Si estás interesado en adquirir esta linda colección será necesario dirigirse a los distribuidores autorizados como lo son la Casa de Moneda de México y por supuesto el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

Durante las últimas semanas, uno de los medios deportivos más reconocidos del país le confirmó a la afición la transmisión de algunos compromisos de la actual edición de la justa internacional.

De esta manera TV Azteca deportes acompañará el camino del equipo conducido por Javier Aguirre y además presentará algunas incidencias de encuentros representativos del torneo. La mejor noticia que acompaña esta información está relacionada con su precio, ya que, serán gratuitas.