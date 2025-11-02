No cumplieron: se conoció la verdadera razón por la que James Rodríguez no seguirá en León

Ya es un hecho que James Rodríguez no continuará jugando en el Club León a partir del año 2026, donde incluso la directiva esmeralda ya se encuentra buscando al reemplazo del colombiano . Si bien se ha hablado que los altos mandos de la Fiera no tenían intenciones de renovar al ex Real Madrid, la prensa colombiana afirma que el jugador fue quien rechazó seguir jugando en Guanajuato.

El periodista Julián Capera afirmó que León intentó un acercamiento para renovar el contrato de James Rodríguez, pero el proyecto deportivo que se le fue presentado a principio de año no se ha desarrollado, por lo que el jugador decidió desestimar la posibilidad de seguir jugando en la Fiera. Por otra parte, el Club América definió su postura sobre el posible fichaje de James .

El futuro de James Rodríguez podría estar dentro de la Liga BBVA MX

El mismo corresponsal mencionó que James ha recibido interés formal de equipos mexicanos con un proyecto deportivo más ambicioso al actual, además de varios ofrecimientos desde la MLS. En cuanto a México, se ha podido dar a conocer que tanto Tigres como Rayados están interesados en sus servicios.

¿James Rodríguez a Sudamérica?

De acuerdo al periodista Paco Montes, previo a su llegada a León, James Rodríguez habría tenido todo acordado para ser futbolista de Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, la propuesta salarial del cuadro esmeralda fue muy superior. Ante su inminente salida el próximo 31 de diciembre de 2025, es posible que el ‘Xeneize’ vuelva a la carga por el mediocampista colombiano.

Ignacio Ambriz se refirió a la posible salida de James Rodríguez

Tras la derrota frente al América, Ignacio Ambriz, entrenador de León, se refirió al futuro de James Rodríguez: "Como entrenador, siempre cuento con esta calidad de jugadores, me pueden servir. Ahora hay otra parte que termina contrato, así que no me involucro, pero bueno, todo está bien. Cuando no se ven los resultados, parece que nada funciona y todo está mal", expresó en conferencia de prensa.