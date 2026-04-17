Club América recibiría una buena noticia para la Liguilla y tiene que ver con la Selección Mexicana

El Club América está en la pelea por entrar en la Liguilla del Clausura 2026 y salvar el torneo con el campeonato, luego de quedar eliminado de la Concachampions en los Cuartos de Final. Para ello, André Jardine, quien gana menos que Nicolás Larcamón, tendría que tener plantel completo y parece tener una buena noticia, ya que la Selección Mexicana solo convocaría a uno de sus jugadores.

En las últimas horas se corrió el rumor de que Javier Aguirre solo convocaría a un futbolista de las Águilas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, donde se organizan partidos de leyendas y es en uno de ellos en el que Chuy Corona regresará a las canchas. El elegido sería Israel Reyes, quien en su proceso ha sido utilizado como central y lateral derecho.

Israel Reyes sería el único convocado del América por la Selección Mexicana.|Club América

El defensa solo jugaría hasta la jornada 17, ya que después de ello tendrá una semana de vacaciones para concentrar con la Selección Nacional el 6 de mayo en el CAR, para iniciar con la preparación y partidos amistosos de cara al mundial que se disputará en casa.

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Los marginados de América por la Selección Mexicana

Durante el proceso de Javier Aguirre, varios futbolistas del conjunto de Coapa fueron convocados y uno que parecía ser pieza fundamental era Luis Ángel Malagón, quien peleaba la titularidad. Sin embargo, una ruptura del tendón de Aquiles lo dejó fuera.

Erik “Chiquito” Sánchez y Alexis Gutiérrez son otros de los jugadores que han ido con regularidad a las diferentes convocatorias, pero todo parece indicar que quedarán fuera de la lista de los 26 elegidos. El primero de ellos, debido a que en media cancha hay mucha competencia y, ahora con el regreso de Gilberto Mora y la naturalización de Álvaro Fidalgo, se vislumbra complicado.

Mientras que el ex de Cruz Azul no es un habitual en el 11 titular de André Jardine, por lo que sus convocatorias han sido criticadas. Otro que tiene nulas oportunidades es Kevin Álvarez, pues en los últimos partidos ya no fue necesitado.

¿Cuándo se dará la lista de convocados al mundial?

Aguirre dará a conocer la lista de convocados en 2 partes; es decir, durante la semana previa de la jornada 17 del Clausura 2026, se revelará cuáles jugadores de la Liga BBVA MX irán al mundial. Lo anterior, a fin de que sus clubes les den un descanso de una semana antes de iniciar la concentración con el combinado azteca.

Mientras que la lista completa con los futbolistas europeos se dará a conocer semanas después, cuando estén por terminar las ligas del viejo continente, que suelen ser a finales de mayo.