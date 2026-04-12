Rechazó jugar para México pese a nacer en nuestro país y ahora se quedaría sin Copa Mundial de la FIFA 2026

A pesar de haber nacido en la Ciudad de Juárez, Alejandro Zendejas representa hoy en día a la Selección de Estados Unidos. En varias ocasiones, México intentó convencer al futbolista de representar al combinado azteca, pero él tenía una decisión clara: jugar para el equipo de Barras y Estrellas. Hoy esta decisión podría costarle su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde muy pequeño, Zendejas se crio en territorio estadounidense donde incluso realizó toda su formación futbolística. Su carrera como profesional inició en las fuerzas básicas del FC Dallas de la MLS, lo que le permitió representar a la selección estadounidense en categorías inferiores. Si bien es cierto que México intentó convocarlo, las formas y la falta de garantías en 2022 llevaron al jugador del América a decidirse por representar a Estados Unidos.

Zendejas podría quedarse sin Mundial 2026

Si bien es cierto que el extremo de 28 años fue llamado por Mauricio Pochettino en ciertas ocasiones, el entrenador argentino le ha soltado la mano en las últimas convocatorias. Zendejas quedó fuera de la lista para la reciente fecha FIFA de marzo, donde Estados Unidos jugó sus dos partidos más desafiantes de la preparación de cara la Copa del Mundo: contra Bélgica y Portugal.

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Pochettino afirmó en conferencia de prensa que “la oportunidad sigue abierta para todos”, pero está claro que el futbolista azulcrema no es una de sus prioridades. Giovanni Reyna se encuentra por encima de él y, en un principio, Zendejas miraría el Mundial 2026 por televisión. En este contexto, el delantero se quedaría con las manos vacías justo en el momento en el que México necesita reforzar su banda derecha.

Alejandro Zendejas, Estados Unidos|Crédito: @azensaa_

México y su falta de opciones en la banda

Zendejas podría ser la pieza faltante en esta Selección Mexicana para completar un equipo capaz de pelear con cualquier selección nacional. Javier Aguirre ha tenido dificultades para encontrar al jugador ideal en la posición de extremo derecho, lugar del campo que hoy le pertenece a Roberto Alvarado y que, hasta el momento, no ha terminado de convencer a los aficionados ni tampoco al cuerpo técnico.

Hirving Lozano salió de la ecuación al permanecer en San Diego FC sin jugar y México se queda sin opciones de cara a la Copa del Mundo. No hay dudas de que Zendejas es un excelente jugador, clave en el ataque azulcrema y uno de los futbolistas más desequilibrantes de la Liga BBVA MX. Sin embargo, su decisión lo está alejando cada vez más del Mundial 2026.

