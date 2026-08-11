Club América se refuerza con el nieto de un ídolo de otro equipo de México

El Club América busca seguir sumando refuerzos y ahora sumó a un futbolista que es nieto de una leyenda del futbol mexicano. El nuevo integrante de las Águilas tiene un vínculo familiar con una figura histórica de otro club de la Liga BBVA MX.

El protagonista de esta historia es Luka Nahuel Ayala Batocletti, quien se convirtió en nuevo jugador del Club América. El futbolista de 20 años es nieto de Osvaldo Batocletti, una de las figuras más recordadas en la historia de Tigres de la UANL. Ahora comenzará una nueva etapa dentro de las fuerzas básicas azulcremas. Sin embargo, ya conoce la Primera División.

Luka Nahuel Ayala Batocletti llega al Club América

Luka Nahuel fue presentado a través de redes sociales. El propio futbolista y su madre, Gaby Batocletti, compartieron imágenes del momento en el que firmó con el América. Su incorporación apunta inicialmente a las categorías juveniles.

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El futbolista llega procedente de Rayados Monterrey, donde tuvo actividad en distintas divisiones formativas. Pasó por las categorías Sub 13, Sub 16, Sub 18 y Sub 23. Además, ya conoce la Primera División del futbol mexicano.

El nieto de Osvaldo Batocletti cambia de club

El apellido Batocletti tiene una relación importante con Tigres por la trayectoria de Osvaldo. El exfutbolista argentino es considerado una leyenda del conjunto regiomontano. Ahora, su nieto comienza un camino diferente al integrarse a la estructura del América y al haber jugado en Rayados.

Luka Nahuel es hijo de Gaby Batocletti y del exfutbolista Lucas Ayala. Su padre también tuvo una etapa vinculada con el futbol de Monterrey. Sin dudas, el nuevo jugador azulcrema mantiene una historia familiar relacionada con el futbol de México.

Osvaldo Batocletti / MEXSPORT/Jorge Martinez.|JORGE MARTINEZ/MEXSPORT

Luka Nahuel y su antecedente con Rayados

Antes de llegar al América, Luka Nahuel Ayala tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo de Rayados de Monterrey en un partido amistoso frente al Atlético de San Luis disputado en Estados Unidos. Ingresó al campo durante el segundo tiempo y utilizó el dorsal 262 cuando el argentino Fernando Ortiz dirigía a “La Pandilla”.

Ahora, Nahuel Ayala Batocletti tendrá una nueva oportunidad para continuar su formación, esta vez dentro de las fuerzas básicas del Club América.

