Mientras André Jardine gana 32 millones, este era el sueldo de Fernando “Tano” Ortiz en Club América

André Jardine no se encuentra en su mejor etapa como entrenador del Club América y su futuro cada vez es más cuestionado. El entrenador brasileño no ha logrado replicar su gran trabajo en campañas anteriores y el Clausura 2026 de las Águilas quedó marcado por la irregularidad. Pese a ello, su director técnico sigue siendo uno de los más asalariados de toda la Liga BBVA MX, superando la cantidad que recibía Fernando Ortiz en 2022.

Diversos reportes indican que Jardine estaría recibiendo 1,7 millones de dólares por año en América, dinero que equivale a unos 32 millones de pesos en la actualidad. Este monto lo posiciona como uno de los entrenadores con mayor salario en México, igualando con Efraín Juárez, técnico de Pumas, por ejemplo. Por otro lado, el salario que percibía el “Tano” Ortiz queda muy lejos de lo que recibe el brasileño en la actualidad.

|Crédito: Club América / X

El salario que recibía Fernando Ortiz en América

El entrenador argentino asumió como técnico interino del América a principios de 2022, sin embargo, fue elegido para dirigir el primer equipo tras el despido de Santiago Solari por malos resultados. Según pudo averiguar TV Azteca en su momento, la cúpula directiva de las Águilas le había ofrecido al “Tano” Ortiz un salario de 800 mil dólares por temporada, es decir, poco más de 14 millones de pesos en la actualidad.

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Esto quiere decir que Jardine gana más del doble de lo que percibía Ortiz durante su paso por el América con una diferencia de 18 millones de pesos. Este monto está justificado, ya que el brasileño logró ser tricampeón de la Liga BBVA MX, mientras que el técnico argentino tuvo su primera experiencia profesional en Coapa.

|MEXSPORT

Los números de Jardine y “Tano” Ortiz en el América

André Jardine

Partidos dirigidos: 153.

Ganados: 83.

Empatados: 36.

Perdidos: 34.

Goles a favor: 296.

Goles recibidos: 176.

Fernando Ortiz

Partidos dirigidos: 44.

Ganados: 26.

Empatados: 10.

Perdidos: 8.

Goles a favor: 104.

Goles recibidos: 61.

Cabe destacar que Jardine tiene contrato vigente con el América hasta junio de 2027, mientras que el “Tano” Ortiz se encuentra dirigiendo al Colo Colo de Chile, con vínculo hasta el 31 de diciembre del año corriente.

