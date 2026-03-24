Hasta el Mazatlán logró conseguir algo que Club América ha visto muy difícil en el Clausura 2026

El Club América no termina de dar en la tecla en este Clausura 2026. Si bien es cierto que se encuentran dentro del Top 8 de la tabla general de la Liga BBVA MX, el equipo no convence y ha mostrado resultados irregulares en lo que va del año. Ciertos números comienzan a preocupar a André Jardine y su cuerpo técnico, y uno de ellos es la cantidad de goles que el combinado azulcrema ha conseguido marcar desde que inició el torneo.

Finalizada la Jornada 12, el América acumula 13 goles anotados en el Clausura 2026, siendo una de las cuotas goleadoras más bajas del torneo. Para dimensionar estos números, equipos como Mazatlán lo superan con 14 anotaciones en la Liga BBVA MX. Los Cañoneros se encuentran en lo más bajo de la tabla general y han demostrado ser uno de los equipos más flojos de la competición hasta la fecha.

La ofensiva de las Águilas se ha visto con muchas falencias desde que inició el Clausura 2026, a pesar de tener jugadores de gran calibre como Raphael Veiga, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, entre otros. Hasta la fecha, el resultado más abultado que consiguió el equipo de Jardine fue un 4-0 contra Puebla en la Jornada 7 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, no ha vuelto a repetir un marcador similar.

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El irregular paso del América por el Clausura 2026

Desde que comenzó el torneo del futbol mexicano, América disputó 12 partidos y consiguió un saldo de 5 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. Unos números que demuestran la irregularidad que arrastra el equipo de Jardine. Con estos resultados, las Águilas se ubican en la octava posición de la tabla general del Clausura 2026 con 17 unidades. Con 5 fechas por delante, la clasificación a la Liguilla no está asegurada.

|Crédito: Club América

El récord negativo que podría conseguir Jardine en el Clausura 2026

El conjunto azulcrema está en riesgo de sufrir un golpe que no sucedía hace años. América está en riesgo de perder los tres clásicos en un mismo torneo, una tragedia deportiva que ocurrió por última vez con Alfredo Tena como entrenador.

Las Águilas cayeron por 1-0 ante Chivas y 1-0 frente a Pumas, por lo que el próximo 11 de abril se verá el desempeño final del equipo en los clásicos cuando enfrente a Cruz Azul. Será un duelo muy difícil para Jardine, ya que los cementeros llegan en un gran momento y son candidatos al título del Clausura 2026.

