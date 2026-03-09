Mientras Henry Martín gana 3,5 millones, este era el sueldo de Oribe Peralta en Club América

A pesar de que hoy no suma minutos debido a las lesiones, Henry Martín supo ser fundamental para el Club América en la obtención del tricampeonato de la Liga BBVA MX hace un par de años. Por esta razón, el experimentado delantero de 33 años se posiciona como uno de los jugadores con salario más alto dentro de la institución azulcrema, cobrando 3,5 millones de dólares al año.

Esta cifra es considerablemente mayor a lo que supo recibir Oribe Peralta en sus mejores años. El legendario goleador mexicano jugó para el América entre los años 2014 y 2019, club donde consiguió títulos importantes como dos Liga BBVA MX y dos Copa de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, la revista Forbes asegura que el canterano de Morelia tenía un salario de 2,5 millones de dólares anuales en las Águilas.

Oribe Peralta ganaba menos que Henry Martín en el América|Crédito: Mexsport

Por aquel entonces, Peralta tenía uno de los salarios más elevados de México y, en consecuencia, era uno de los jugadores con mayores ingresos dentro del Nido de Coapa. A pesar de su jerarquía, este monto hoy es superado con amplia diferencia por Henry Martín, quien también tiene los argumentos necesarios para respaldar esta cantidad de dinero a pesar de encontrarse lesionado desde hace tiempo.

TE PUEDE INTERESAR:



Henry Martín podría salir del América en un futuro cercano

El delantero mexicano no atraviesa su mejor momento como futbolista del América. Si bien estaba todo dado para que regresara en la Jornada 10 del Clausura 2026, las molestias físicas persisten y André Jardine tomó la decisión de dejarlo fuera del banco de suplentes en el juego ante Querétaro.

En medio de su ausencia, distintos reportes aseguran que el San Diego FC tiene intenciones de fichar a Henry Martín para la presente temporada de la MLS. La intención del conjunto estadounidense es clara: encontrar a otro mexicano de peso mediático y futbolístico que cubra la salida de Hirving Lozano.

Mientras tanto, el cuerpo técnico del América planea que el delantero sume minutos en el próximo juego, cuando los azulcremas visiten a Philadelphia Union el día martes 10 de marzo por el partido de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, todo dependerá de su estado físico.

