Querétaro vs América: Ver en VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

La Jornada 10 del Clausura 2026 continúa con un duelo en el Bajío entre Querétaro y Club América. El conjunto queretano recibirá a las Águilas con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla, mientras que el equipo capitalino busca recuperar el camino del triunfo en el torneo.

El partido se disputará en el Estadio Corregidora con el inicio programado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Ambos equipos llegan con objetivos distintos: Gallos Blancos intenta alejarse de la zona baja, mientras que América busca escalar posiciones y asegurar un lugar en la Liguilla del Clausuara 2026.

El conjunto capitalino dirigido por André Jardine viene de una derrota en casa frente a Juárez por marcador de 1-2. En ese partido, Alejandro Zendejas anotó para las Águilas, pero el rival logró remontar y selló la victoria con un gol de Guilherme Castilho en los minutos finales, el resultado representó la segunda derrota consecutiva del América como local.

Por su parte, Querétaro llega tras caer 4-0 ante Monterrey en el Estadio BBVA. En ese encuentro, los goles del equipo regiomontano fueron anotados por Luca Orellano, quien marcó en dos ocasiones, además de Sergio Canales y Jesús Manuel Corona. Durante el partido también se registró la expulsión de Pablo Venegas, situación que condicionó el desarrollo del encuentro para el conjunto queretano.

En la clasificación del Clausura 2026, América se ubica en la novena posición con 11 puntos, mientras que Querétaro ocupa el lugar 17 con seis unidades. El partido en el Estadio Corregidora representa una oportunidad para ambos equipos de sumar puntos en la parte media del torneo.

Alineaciones del Querétaro vs América de la Jornada 10 del Clausura 2026

Querétaro: Guillermo Allison #25, Lucas Abascia #2, Diego Reyes #9, Daniel Parra #27, Juan Cázares #190, Carlo García #4, Santiago Homenchenko #6, Jhojan Julio Palacios #7, Jaime Gómez #12, Ali Ávila #31, Mateo Coronel #37.

América: Rodolfo Cota #30, Israel Reyes #3, Kevin Álvarez #5, Cristian Borja #26, Miguel Vázquez #32, Jonathan Dos Santos #6, Alejandro Zendejas #10, Erick Sánchez #28, Vinícius Moreira #45, Paul Rodríguez #7, Patricio Salas #33.

Pronóstico del Querétaro vs América de la Jornada 10 del Clausura 2026

El partido en el Estadio Corregidora se perfila como un encuentro cerrado. Aunque el América atraviesa un momento irregular en el torneo, el equipo dirigido por André Jardine llega con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

Por su parte, Querétaro buscará aprovechar la localía, aunque la reciente derrota ante Monterrey dejó dudas en su sector defensivo. Bajo este argumento, el encuentro podría definirse por una diferencia mínima, con posibles marcadores como 0-1 o 1-2 a favor del conjunto Azulcrema.

