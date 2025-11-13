Club de Sudamérica planea ofertar cuanto antes para sacar a James Rodríguez de México.

Si bien todas las luces apuntan a una posible oferta de Flamengo por James Rodríguez , en las últimas horas se conoció que otro equipo de Sudamérica planea ofertar cuanto antes para sacar al cucuteño de 34 del Club León. Se sabe que en México y, sobre todo en La Fiera, no encontró lo que buscaba y por eso no renovaría contrato en diciembre.

Mientras en Colombia reprochaban la decisión de James con León , justamente un equipo de su país natal es quien lo quiere. Resulta que, según el medio partidario Tiro Libre, Millonarios FC está haciendo diferentes gestiones para enviar una oferta para el mediapunta con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich.

“Millonarios y Andina le harán una oferta a James Rodríguez, un poco superior a la que aceptó Falcao para jugar en el azul. La idea es que James inicialmente juegue hasta junio y tenga rodaje, que es lo que el jugador también busca antes de ir a jugar el mundial”, asegura el medio de comunicación colombiano. ¿Será?

TE PUEDE INTERESAR:



Lo que complicaría la llegada de James Rodríguez a Millonarios FC

Más allá del entusiasmo que generó el rumor de un posible acercamiento del ‘Embajador’ para con el cucuteño de 34 años, lo cierto es que sería muy difícil su regreso al futbol colombiano en cuanto al aspecto económico. Es que los salarios que se pagan en Colombia son mucho más bajos.

🤯💣



Millonarios y Andina le harán una oferta a James Rodríguez, un poco superior a la que aceptó Falcao para jugar en el azul.



La idea es que James inicialmente juegue hasta junio y tenga rodaje, que es lo que el jugador también busca antes de ir a jugar el mundial. 🔵⚪🇨🇴 pic.twitter.com/mOVuNhdSdp — Tiro Libre  (@TiroLibre_Col) November 12, 2025

Por otro lado, también es una liga con menos valoración internacional y pocas figuras. Al margen de eso, Millonarios es uno de los mejores equipos de Colombia y podría hacer un esfuerzo desde todo aspecto. Según el diario El Colombiano, las posibilidades son demasiado bajas.

Otros clubes que quieren a James Rodríguez fuera de Sudamérica

Además de Flamengo y Millonarios, hay otros equipos que se fijaron en el ex Real Madrid. Según el periodista especializado en mercado de fichajes, Ekrem Konur, buscan a James Rodríguez los siguientes equipos: LA Galaxy, Orlando City, Toronto FC, América, Tigres y NYCFC.

Los números de James Rodríguez en el Club León

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, desde su llegada al Club León en enero de 2025, los números de James Rodríguez son los siguientes: