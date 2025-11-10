En Colombia ya reprochan la decisión que James Rodríguez tuvo con México: estas serían las consecuencias

El Club León no contará con James Rodríguez de cara al Clausura 2026 y esto fue confirmado por su propia madre, luego de la derrota de su equipo frente a Puebla en la Jornada 17 del Apertura 2025 . “Los finales solo existen para abrir nuevos caminos”, publicó María Del Pilar Rubio en Instagram, posteo que recibió el ‘me gusta' del jugador colombiano. Sin embargo, esta decisión ya tomó cierta repercusión en Colombia.

En Colombia están atentos al próximo destino de James Rodríguez

Según el periodista colombiano Julián Capera, reveló que desde la selección de Colombia le pidieron al mediocampista de 34 años que fuera cuidadoso con la decisión que iba a tomar sobre su futuro. Resulta que León le dio continuidad a lo largo de todo el año, un factor fundamental para “poder explotar la mejor versión en el Mundial 2026“. Cabe destacar que el futuro de James podría estar dentro de Estados Unidos .

Resulta que los altos mandos de Colombia creen que será vital que James Rodríguez sume minutos constantemente en su próximo equipo para poder llegar en plena forma a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026. Al dejar León, esto se convierte en incertidumbre, a falta de aproximadamente 200 días para el inicio de la competencia mundialista.

El contrato de James Rodríguez llegará a su fin en breves

Desde su llegada en el mes de enero de 2025, se conoció que el oriundo de Cúcuta firmó un contrato con León hasta el 31 de diciembre de 2025. Si bien es cierto que allí se convirtió en el pilar fundamental del equipo, además de ser capitán, el jugador decidió no renovar su vínculo con la institución de Guanajuato, por lo que será agente libre a partir del mes de enero de 2026.

El próximo destino de James Rodríguez podría estar en Estados Unidos

Según la información que compartió el periodista Paco Montes en sus redes sociales, James estaría interesado en sumarse a la MLS pensando en el año 2026. Incluso advirtió que el colombiano con pasado en Real Madrid se sumaría a un equipo de la Conferencia Este. Esto quiere decir que los clubes de la Conferencia Oeste quedan descartados.