Toluca quiere hacer esta jugada maestra: sería clave para la Liguilla y no lo quieren dejar ir.

Mientras que Antonio el ‘Turco’ Mohamed analizó cuál es el rival a vencer para Deportivo Toluca en este Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el líder de la fase regular tiene pensada una jugada maestra para la Liguilla: hacer todo lo posible para poder alinear en el equipo inicial a Alexis Vega, el jugador con mayor aporte de G+A en encuentros de playoffs.

Así como Toluca debe esperar a su rival desde el Play-In, ahora intentará hacer todo lo necesario para que Alexis Vega pueda jugar los cuartos de final. A su vez, quieren asegurarse que se quede para la próxima temporada, lo que hoy día parece muy probable.

MEXSPORT Alexis Vega podría llegar a la Liguilla.

¿Qué lesión había sufrido Alexis Vega en Toluca?

El propio club emitió un comunicado oficial acerca de la salud de Alexis Vega tras su lesión a fines de octubre. “Nuestro jugador Alexis Ernesto Vega Rojas presenta lesión muscular grado II del semitendinoso en el muslo izquierdo”, rezaba el comunicado.

Si bien los tiempos son muy justos, tanto Toluca como Vega proyectan que el delantero de 27 años pueda estar para el comienzo de la Liguilla. Cabe recordar que el desgarro se produjo en la Fecha 15 del Torneo Apertura 2025, en el encuentro entre los Diablos Rojos y Pachuca.

Los jugadores con más goles producidos (G+A) de las últimas 5 Liguillas de la Liga BBVA MX

[11] Henry Martin

[9] Alexis Vega

[9] Sebastián Córdova

[9] Germán Berterame

[8] Sergio Canales

[8] Julián Quiñones

[8] Álex Zendejas

[8] Álvaro Fidalgo

El buen presente de Toluca que ilusiona de cara a la Liguilla del Apertura 2025

Se podría decir que Toluca es el mejor equipo de México en la actualidad, pues terminó como puntero de la tabla general del Torneo Apertura 2025. Además, ya supo ganar el Clausura 2025, con victoria global de 2-0 sobre el Club América. Al mismo rival le ganó el Campeón de Campeones 2025 por 3-1.

¿Cuál sería el rival de Toluca en la Liguilla del Torneo Apertura 2025?

Los cuartos de final de los playoffs de la Liguilla del Apertura 2025 enfrentará a Toluca con quien gane el partido entre (ganador de 9º vs. 10º) y (perdedor 7º vs. 8º). Los clasificados al Play-In son Juárez, Tijuana, Pachuca y Pumas.

Los últimos meses de Alexis Vega 🇲🇽 (27) con Toluca:



- Titulo de Liga MX

- Titulo de Campeón de Campeones

- Titulo de Campeones Cup



Vaya regreso se está mandando y que equipo de dinastía está conformando junto a otros futbolistas mexicanos.🏆🏆🏆

¿Cuánto pagó Toluca por Vega?

De acuerdo a Transfermarkt, Alexis Vega fue vendido por casi 5,3 millones de euros a Chivas en 2019 y luego lo recuperó por casi 1,4 millones en 2024. Su valor de mercado actual se elevó hasta los € 10M.

¿Alexis Vega puede irse del Toluca?

Hace un tiempo Alexis Vega dejó entrever que su sueño es jugar en Europa y hace algunos meses ya hubo equipos del Viejo Continente que hicieron averiguaciones por él. No obstante, su vínculo es hasta el 27 y tiene una cláusula de rescisión que superaría los 15 millones de dólares.