Estos son los clubes de Europa que buscarían el FICHAJE de Gilberto Mora

Gilberto Mora ha tenido un inicio de temporada por demás interesante con los Xolos de Tijuana, equipo de la Liga BBVA MX que podría ser su última parada antes de concretar su salida a Europa luego de la gran participación que ha tenido desde que hizo su debut oficial de la mano de Juan Carlos Osorio.

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Con 18 años a punto de cumplir en las próximas semanas, Gilberto Mora está a punto de tener la mayoría de edad necesaria para confirmar su salida rumbo al viejo continente tras un par de años en la Liga BBVA MX. Ante esta situación, aquí conocerás cuáles son los equipos que están interesados en él.

¿Qué equipos de Europa buscarían el fichaje de Gilberto Mora?

Distintos reportes sugieren que varios equipos de Europa estarían detrás del fichaje de Gilberto Mora, sobre todo, por lo que ha demostrado en el terreno de juego a su corta edad. Uno de ellos es precisamente el PSG, escuadra que ha ganado las últimas dos ediciones de la Champions League.

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¿En que proximo equipo jugará nuestro pequeño Gilberto Mora? pic.twitter.com/xwYHpSvL94 — En Júpiter (@En_jupiter_) August 26, 2026

Otra escuadra que podría estar detrás del mexicano es el Stade Rennais, quien también forma parte de la primera división de Francia. Del mismo modo, la Ligue 1 no sería el único torneo que estaría interesado en el jugador de 17 años, pues junto a estos equipos destacan otros más.

Y es que, así como el PSG y el Stade Rennais, Gilberto Mora también podría arribar a distintas escuadras como el Benfica de Portugal, el Borussia Dortmund de Alemania y el Liverpool de Inglaterra, escuadras que en el pasado también mostraron cierto interés en él.

¿Cuándo cumple 18 años y cuál es el valor de mercado de Gilberto Mora?

Gilberto Mora cumple 18 años de edad el próximo 14 de octubre, por lo que está a unas semanas para tener un requisito fundamental en el futbol europeo. Además, de acuerdo con información del portal Transfermarkt, la carta del jugador de los Xolos de Tijuana asciende a los 25 millones de euros.