CONFIRMADO: Los clubes de la Liga BBVA MX no podrán fichar jugadores por órdenes de FIFA

La Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se disputará sin seleccionados mexicanos, ya que los convocados por Javier Aguirre tendrán que concentrar desde un mes antes con la Selección Mexicana de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, lo que supondrá una desventaja para algunos equipos.

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La FIFA rechaza petición de Liga BBVA MX para una tercera ventana de transferencias

A través de un comunicado compartido este jueves 2 de abril la Liga BBVA MX informó que la FIFA rechazó la petición realizada para habilitar un tercer periodo de transferencia en el año futbolístico que permitiera a los clubes mexicanos que cederán jugadores a la Selección Mexicana de fichar refuerzos de cara a la Liguilla.

"La FIFA ha determinado no autorizar la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias durante el año futbolístico. En consecuencia, no será posible realizar registros o transferencias adicionales entre clubes de la Liga BBVA MX para reforzar plantillas de los clubes que ceden seleccionados en la Fase Final del torneo Clausura 2026", informó la Liga BBVA MX a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.

La LIGA BBVA MX informa: pic.twitter.com/ZRcusEs0VR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 2, 2026

Clubes como Chivas, Cruz Azul y Toluca, que actualmente marchan en los primeros lugares de la tabla del Clausura 2026, serán los más afectados de cara a la Liguilla ya que tendrán que ceder futbolistas para la Selección Mexicana, lo que afectaría su rendimiento en la Liguilla.

La Liga BBVA MX esperaba que los ocho clubes que avanzaran a la Liguilla pudieran reforzarse con elementos no convocados de los equipos que quedaran eliminados, pero la FIFA ha negado esta solicitud.

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