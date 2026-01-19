CM Punk confirma que se retirará pronto de la WWE; ¿a qué edad dejará de luchar?

La WWE ha sufrido bajas importantes en los últimos años, pues desde el retiro de elementos como The Undertaker, Goldberg y John Cena las cosas no han sido iguales. Ante este hecho, ahora otro elemento que se perfila para despedirse del wrestling profesional es nada más y nada menos que CM Punk.

CM Punk es el actual Campeón Pesado de la empresa y el rostro principal de RAW, por lo que se mantiene como una de las cartas fuertes de la WWE de cara a la próxima edición de Wrestlemania. Sin embargo, el luchador sorprendió a propios y extraños al confirmar cuándo se retiraría de la empresa.

¿Cuándo se retirará CM Punk de la WWE?

De acuerdo con información del portal Cinema Blend, CM Punk ya estaría pensando seriamente en su retiro. Esto se daría más pronto que tarde, pues el nacido en Chicago analizará seriamente la oportunidad de despedirse de los cuadriláteros cuando cumpla los 50 años de edad.

CM Punk dice que calcula que debería 'quizá retirarse con elegancia' de la lucha libre profesional cuando cumpla 50 años en #WWE:



"Cuando tenía 15 años, si me preguntabas si iba a luchar a los 40, te decía 'No, eso es una locura. 40 es tan viejo.' Tengo 47 años y aún no me… pic.twitter.com/srTLzQs6hm — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) January 14, 2026

Cabe mencionar que el norteamericano cumple 48 años en octubre de este año, por lo que, en esencia, se podría despedir del wrestling en el año 2028. Punk reflexionó respecto a otros luchadores que han estado vigentes durante mucho más tiempo, teniendo como ejemplos a Ric Flair y Terry Funk.

Sin embargo, y pese a que actualmente se siente bien para seguir siendo el rostro de la empresa durante algunos años más, entiende que su retiro está más cerca que nunca, por lo que su intención principal a partir de ahora es disfrutar de las historias que tenga con otros luchadores de la WWE.

¿CM Punk llegará como campeón de la WWE a Wrestlemania?

En estos momentos CM Punk ostenta el segundo campeonato más importante de la WWE, por lo que todo haría indicar que llegaría con este hasta la próxima edición de Wrestlemania. Sin embargo, será esta misma noche cuando lo defienda en un mano a mano de alarido ante Finn Balor. ¿Habrá sorpresas en Monday Night RAW?