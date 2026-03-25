CM Punk, figura de la WWE, se rinde ante luchador mexicano: “No puedo pretender ser mejor”

CM Punk es, sin duda, una de las leyendas más grandes que la WWE tiene en activo actualmente, por lo que todo lo que dice o hace se vuelve tendencia en el mundo de las redes sociales. Por tal motivo, el luchador sorprendió con una dinámica en donde demostró su orgullo hacia una leyenda mexicana.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para poner un poco de contexto, vale decir que CM Punk formará parte de la cartelera de Wrestlemania 42 de la WWE. De hecho, él y Roman Reigns están programados para ser el Main Event de la Noche 2 (domingo 19 de abril), lo cual habla de su impacto en la actualidad.

¿A qué figura mexicana CM Punk rindió tributo?

Fue durante una dinámica de “mantente en silencio hasta escuchar a un mejor luchador que tú” que CM Punk demostró el cariño, respeto y admiración que siente por Eddie Guerrero, luchador con raíces mexicanas que perdió la vida el 13 de noviembre del año 2005.

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En la dinámica, el nacido en Chicago dejó pasar el nombre de leyendas de la WWE como lo son Roman Reigns, Seth Rollins, Bron Breakker, The Rock, John Cena, Brock Lesnar, Shawn Michaels y Triple H. Sin embargo, cuando escuchó el nombre de Eddie Guerrero lanzó la siguiente frase: “No puedo pretender ser mejor que él”.

¿Quién fue Eddie Guerrero para la WWE?

Nacido en El Paso Texas el 9 de octubre de 1967, Eddie Guerrero fue un luchador norteamericano con profundas raíces mexicanas que logró transformar la forma en cómo los latinos disfrutaron de la WWE. De hecho, este también formó parte de empresas como AAA, ECW y WCW.

Eddie Guerrero formó una carrera de 18 años como profesional y, en su etapa en la WWE, logró convertirse en uno de los luchadores más importantes y favoritos de la empresa. Entre su palmarés destaca el Título de los Estados Unidos de la WWE, el Campeonato Intercontinental y el Título principal de la marca.