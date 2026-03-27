COI confirma que solo las mujeres biológicas pueden competir en deportes femeninos

El Comité Olímpico Internacional (COI), ha dado a conocer este jueves una nueva política de protección de la categoría femenina en los deportes olímpicos, donde se establece que solamente las mujeres biológicas pueden competir en disciplinas femeninas.

La nueva regla que ha sido establecida por el COI, va a entrar en vigencia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la medida llega después de muchas polémicas en el mundo del deporte, donde había atletas transgénero.

Conoce la Lucha Libre de los Juegos Olímpicos | #ElABCDeTokyo2020

¿Qué se establece en la nueva normativa del COI?

Con la llegada de la nueva normativa que ha puesto el COI en las categorías femeninas, la elegibilidad se va a determinar por medio de una prueba de detección de gen SRY, el cual se encuentra presente solamente en hombres biológicos, por lo que el resultado debe ser negativo, así lo informó el organismo en un comunicado.

El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino

Sin embargo, también se ha dado a conocer que para casos que complejos, los cuales contemplan atletas con síndrome de insensibilidad, a andrógenos y otras diferencias o trastornos que se relacionan con el desarrollo sexual, que no tengan beneficios de los anabólicos o testosterona, tendrán que competir en categorías masculinas.

La presidente del COI, Kirsty Coventry habló sobre esta nueva normativa, al mismo tiempo fijo su postura sobre los atletas que son transgénero.

The International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport.



Read: https://t.co/QcU5IVxyTi pic.twitter.com/3brHorx1k8 — IOC MEDIA (@iocmedia) March 26, 2026

La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos

Finalmente, se destacó que la nueva normativa del COI, busca proteger la equidad, la seguridad y la integridad en las competencias femeninas, misma que estará en todas las competencias de un evento organizado por el Comité, como lo son los Juegos Olímpicos.

