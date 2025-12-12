El Comité Olímpico Internacional (COI) avanza en la readmisión de atletas y juveniles de Rusia y Bielorrusia en las competencias deportivas internacionales para que compitan identificados bajo su bandera e himno nacional.

El COI emitió un comunicado este jueves 11 de diciembre, firmado por su presidenta Kirsty Coventry, en donde recomendó a los organismos deportivos a readmitir a los atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales.

COI busca la readmisión de Rusia y Bielorrusia en competiciones internacionales

El COI recordó que los atletas cuentan con "un derecho fundamental a acceder al deporte en todo el mundo y a competir libres de interferencias políticas o presiones de organizaciones gubernamentales".

El organismo pretende que los atletas rusos y bielorrusos puedan comenzar a competir en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventus 2026 que se celebrarán en Dakar, Senegal, entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre.

El COI reconoció que la readmisión de Rusia y Bielorrusia tomará tiempo y que algunas federaciones nacionales pueden mostrar resistencia, especialmente las europeas; sin embargo, reiteró que ninguno de estos dos países debe ser elegible aun para albergar algún evento deportivo.

La sanción que dejó a Rusia y Bielorrusia fuera de competiciones internacionales

Los Comités Olímpicos Ruso y Bielorruso, así como las federaciones deportivas de ambos países, se encuentran vetados de todas las competiciones desde febrero del 2022 cuando comenzó la invasión militar rusa a territorio ucraniano.

La Selección de Futbol de Rusia, que se preparaba para disputar el Repechaje Europeo rumbo al Mundial 2022, fue suspendida de la UEFA y de la FIFA y los atletas ruso no pudieron competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, salvo algunas excepciones individuales que tuvieron que presentarse con la bandera neutral y sin representar a sus países.

Otros intentos por readmitir a Rusia en las competiciones internacionales

La UEFA ya tuvo un intento previo por readmitir a los equipos Sub 17 de Rusia y Bielorrusia en sus competiciones en septiembre del 2023, pero se encontró con una amenaza de boicot por parte de al menos 12 de sus 55 federaciones miembros, por lo que desistió.

